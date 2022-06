CIDADE DA CIÊNCIA – Todos os profissionais e estudantes premiados com o OneMorePack 2022

Foram anunciados os vencedores dos dois concursos, para profissionais e estudantes, do Prémio OneMorePack 2022. A cerimónia decorreu na quinta-feira, 9 de junho, durante o Packaging Design Forum promovido e organizado pela Gráfica Metelliana. Este ano, os credenciados têm acesso à exposição com parceiros de notícias, à exposição de projetos curtos e ao Newton Hall em Citta della Senza, em Nápoles, para as intervenções de palestrantes excepcionais: Fabio Papilloni, Professor de Neuroeconomia e Neuromarketing da La Universidade Sapienza em Roma, Diretora Científica de Sinais Cerebrais; Matteo Leonti, diretor administrativo da Smith Lumen Creative Agency.

3 alunos no palco trabalharam e desenharam os modelos de acordo com o briefing divulgado em colaboração com Malafronte. 2.500€ de prémios totais pagos a eles, através de bolsas de trabalho e vales para a compra de tecnologias profissionais.

Alunos do Terceiro Prêmio:

Claudio Crescenzo, Academia de Belas Artes de Nápoles

Alunos do segundo lugar:

Federica Lumini, Academia de Belas Artes de Nápoles

Alunos em primeiro lugar:

Angelo Manna, Academia de Belas Artes de Nápoles

Também este ano, muitos designers, agências de comunicação e empresas de toda a Itália se inscreveram. 2 vencedores em 2 categorias, 5 menções indicadas pelo júri técnico, 1 masculino designado para votação online. Os resultados foram compilados e divulgados apenas no dia 9 de junho, durante a edição 2022 do Fórum, na presença de um notário.

Embalagem do primeiro lugar: caixa de presente exclusiva Kiton, Sintesi Studio + Studiolibero

Motivo: refinamento de construção e execução técnica. Alcançar os objetivos de comunicação da marca que, com este conceito de embalagem presente, transmitem história e solidez

1º lugar cartaz: Vesúvio, Basile AD

Motivação: pela relação entre a perspectiva do cartaz e o contra-rótulo, definindo assim a silhueta do Vesúvio, uma imagem interessante e icónica da terra de Nápoles. Junto com o formato da garrafa, preserva a história e os sabores do lugar

Atribuição de design gráfico: casos Delfino Battista, volume de anúncios

Motivo: para a seleção original do sinal gráfico, o original para a entrega do produto “colatura di alici”. Pela elegância da embalagem, pela simplicidade das ilustrações e pelas cores de referência escolhidas.

Territory Signal Tale: Nativo Antico Rosso di Campagnano, Arcadia

Motivo: Para o recorte na frente, destaque para o logo e o Rio Volturno. Para escolher a folha de cobre colorida. Para o personagem especial a garrafa inteira leva na prateleira

Alerta de emprego: Lungo Food and Wine, Basile ADV

Motivo: Pela simplicidade da solução e sua funcionalidade. A fita, que serve como alça, é inserida nos orifícios da embalagem inicial, permitindo ao mesmo tempo distinguir entre diferentes referências, tornando o produto portátil sem a ajuda do shopper e facilitando a reciclagem para o usuário final.

Depoimento Narrativo: Sicília Panettone Di Stefano, Indústria 01

Motivação: Restaurar os elementos distintivos do estilo tradicional de pintura de ícones sicilianos. Uma proposta moderna e bem sucedida de terreno e património natural e monumental. Para escolher o fechamento indicando a ideia da sacola de papel, destacando a ideia artesanal do produto

Herança Masculina: Guy Auden Packaging, Antville

Motivo: redesenhar e atualizar que vai desde restaurar a imagem histórica. Pelo reconhecimento e autenticidade que a marca continua a ter nas novas soluções de embalagem

A embalagem de Gay Odin também foi mencionada por “apreciação do público online”, após votos coletados no site www.onemorepack.it

“Depois de um ano de folga em 2020 e uma edição digital em 2021, voltar a organizar o evento presencialmente foi um desafio, e no começo não sabíamos o que esperar. O entusiasmo dos parceiros e de todos que nos apoiaram, e os participantes que recebemos, nos faz dizer que o balanço desta edição é definitivamente positivo”, comentam os organizadores em uníssono.

OneMorePack é agora o momento chave para discussão e engajamento no sul da Itália sobre design de embalagens para criadores, profissionais de marketing, agências de comunicação, estudantes, designers e empresas. “Vamos começar a trabalhar imediatamente – confirma Iole Preziosi, Diretor de Marketing da Gráfica Metelliana – para encontrar novidades e perspetivas novas e integradas, permitindo-nos sempre oferecer um evento diferente e inovador”.