Eco Weekends “Phosphoro” chega a Senigallia

CINGAPURA – O verão está chegando e entre as muitas iniciativas que acontecerão no centro histórico ou na praia de veludo em junho, também haverá Fim de semana ecológico Promovido pela seguinte associação cultural acaba de concluir com sucesso o Festival de Ciência”fósforo.

Sexta-feira, 9 de junho, às 18h boscomiona Strada delle Saline em Senigallia, nos espera “Que árvore é você?Editado por Vita da Pacos, Horta Biossocial na Zona Rural de Fano Cada um de nós tem uma relação especial com a natureza, porque somos da natureza e nos descobrimos parte do ambiente que nos rodeia Ajuda-nos a respeitá-la e a cuidar dela: numa tarde a dois, com simplicidade e criatividade, os hóspedes levarão para casa o gostinho colorido da floresta.

Segunda consulta em junho, sexta 16 às 18, sempre em boscomiocom “Jardim Botânico: Entre Mitos, Lendas e Realidade”. Juntamente com Andrea Giunta, referência do Jardim Botânico de Selva di Gallignano na Universidade Politécnica de Marche, aprenderemos muito sobre a história dos jardins botânicos na Itália, sua importância na antiguidade e hoje, aprenderemos a identificar plantas usando o que há de mais moderno e prático.

Para fechar na noite de junho “Histórias sob as estrelas” 26 de junho às 21h15 Parque Cezanella Na via Guercino: Passaremos uma noite com Marco Pesaresi observação astronômica Aprender a orientar-se com as estrelas, acompanhado pelas antigas histórias que os nossos antepassados ​​pintaram no céu. Traga um moletom, pode ser legal!

Em vez disso, sempre ativoEscapwood (Reservas via e-mail para [email protected] a combinar dia e hora), um turismo de selva experiencial para maiores de 13 anos, a meio caminho entre a natureza, a cultura e o digital, que inclui jogos interativos e resolução de quebra-cabeças peculiares de natureza ecológica.

Organizados em colaboração com a Fundação Caritas Senigallia, Sina Nova e a Universidade de Camerino, com o apoio da Fundação Cariverona, os fins de semana ecológicos são Eventos gratuitos com acesso gratuito Dedicado a quem quer conhecer de perto o mundo natural. Perfeito para todos, jovens e idosos, famílias e adultos, que amam e respeitam a natureza e apreciam um estilo de vida sustentável.

eles fazem parte suculentos, um projeto que busca construir uma comunidade por meio do planejamento participativo com o objetivo de renovação ambiental e social, incluindo dois parques da cidade, Bosco Mio e Parco della Cisanella. Conjugando os sectores público e privado, a ilustre universidade, entidades do terceiro sector, associações juvenis e culturais, é necessário motivar e encaminhar jovens e cidadãos para uma participação activa, uma espécie de “sangue novo”, aliás, que indica o seu interesse pelas questões ambientais problemas. e proteger os espaços verdes públicos e seus ecossistemas naturais.