Do conhecimento ancestral à ciência” no planetário amigo das mulheres de Ravenna – União dos Astrônomos Amadores Italianos – APS

Editado por Daria Dall'Oglio e Paolo Morini

“O Planetário Amigo da Mulher é um projeto nascido no Planetário Municipal de Ravenna, uma instituição pública gerida com base num acordo regular porAssociação de Astrônomos Amadores de Ravenna Rhyta APS, delegação da União dos Astrônomos Amadores Italianos.

A oportunidade de realizar um encontro público intitulado “O Universo Feminista: Do Conhecimento Ancestral à Ciência” no dia 16 de janeiro de 2024 foi possível graças à presença, durante as férias de Natal, da Dra. Arianna Cortesi, Ph.D., em Ravenna, também de Ravenna e astrofísico, pesquisador e professor. Física Matemática na Universidade do Rio de Janeiro. O tema da noite foi ilustrado por uma faixa muito emocionante e sugestiva.

Graças ao planetário foi possível transportar o público numa viagem entre os dois hemisférios celestes. Começando pelas conhecidas constelações polares do Hemisfério Norte, como Cassiopeia e Ursa Maior, identifica-se Órion, o herói do céu invernal deste período, chegando finalmente ao seu adversário celeste, Escorpião, hoje baixo no horizonte antes o amanhecer do ano. Neste ponto, começou a viagem para o sul, levando o público às constelações menos conhecidas (mas muito famosas) do Centauro e do Cruzeiro do Sul.

Graças à altura incomum da constelação de Escorpião em comparação com o que aparece em nossas latitudes, a constelação de Emma foi descrita.

Emma, ​​​​em italiano Nando, é uma grande ave parecida com um avestruz que vive na América do Sul. Emma é uma grande constelação, que não aparece entre as 88 constelações da União Astronômica Internacional, mas está presente nas tradições astrológicas populares de muitos povos indígenas da América do Sul que incluem partes de Escorpião, o centauro, o cruzeiro do sul, o lobo, o altar, a coroa do sul e o triângulo do sul.

A história da Mulher Estrela, recuperada da cultura indígena brasileira e ilustrada com belos desenhos produzidos pelos próprios indígenas em um projeto intercultural da UAI, foi contada pela Dra. Cortesi, que concluiu sua fala resumindo as biografias dos grandes nomes do mundo. . Mulheres astrônomas como Henrietta Levitt, Vera Rubin e Jocelyn Bell, que chegaram até nossos dias, relatam o trabalho de minha colega astrônoma brasileira, Dra. Denise Gonsalves, sobre nebulosas planetárias. A narração foi acompanhada por música evocativa produzida por Federica Maglione e Francesco Tiedi, cujas harmonias contribuíram essencialmente para criar uma atmosfera que só pode ser descrita como mágica.

Os principais parceiros desta iniciativa, como em todas as outras iniciativas do Planetário Amigo da Mulher, são activistas da Associação Anti-Violência Linnea Rosa.

A Associação Línea Rosa deu vida ao projeto solidário “Ravena, uma cidade amiga das mulheres”, graças ao qual cidadãos e instituições podem contribuir para a criação de um ambiente acolhedor, instalando mosaicos nas paredes das suas casas, lojas ou instituições com uma flor. Essas pinturas representam o espírito de uma cidade e de uma sociedade civil que quer ser amiga das mulheres, e Linia Rosa traduz esse mesmo espírito em ações concretas para mulheres que precisam de proteção e proteção. A ARAR, em colaboração com Linea Rosa, criou a primeira e única pintura do mundo intitulada “Planetário Amigo das Mulheres”, que é um símbolo do compromisso cívico que a ARAR trabalha para desenvolver e promover carreiras científicas e relacionadas com STEM para mulheres através de vários reuniões e iniciativas, com o objectivo de alcançar a igualdade entre… Géneros.