Como entender qual dos dois você está realmente perdendo

Quando praticamos atividade física vemos que nosso peso oscila e em alguns casos aumenta: será que você está agindo sobre massa gorda ou massa magra?

O que é A condição básica para perder peso? A resposta a esta pergunta é aparentemente simples: Coma menos calorias do que você queimaSeja em repouso ou durante a atividade física. Em estado de repouso, assume o trabalho do chamado metabolismo basal, ou seja, que funciona mesmo na ausência de atividade física e pode ser afetado por diversos fatores, por exemplo sexo, idade, etc.

Porém, a perda de peso através da atividade física ocorre de forma mais rápida, por isso é melhor para quem quer perder peso fazê-lo. Praticar esportesAlém de controlar sua dieta. Porém, temos certeza de que emagrecer e perder peso são exatamente a mesma coisa? Pode parecer que sim, mas em alguns casos tem um efeito especial O peso pode aumentar ou permanecer constante apesar do movimento. Tipo de Treinamento inadequado pode levar ao aumento da celulite!

Massa gorda ou magra? Como entender em qual agir

Isso acontece porque existem dois fatores que influenciam: Massa gorda É aquele Afinar. O objetivo da perda de peso deve ser trabalhar o tecido adiposo, em vez de ir até ele Melhoria muscular (ou seja, tecido magro). Neste ponto, é uma boa ideia fazer uma hipótese básica: a massa gorda tem um peso definido menor do que a massa magra e, em última análise, o aumento da massa muscular pode levar a um peso definido ou até maior.

Então existem deuses Métodos para medir massa gorda e livre de gordura E saber se estamos agindo na direção certa através da nossa atividade física. E sem entrar em pânico quando vemos um valor indesejado na balança apesar dos nossos tremendos esforços na academia! Existem métodos profissionais e caros, por exemplo, utilizando balanças que analisam a composição corporal, medidas de dobras cutâneas ou… DEXA (absorciometria de raios X de dupla energia).

“Métodos da vovó” para entender se você está perdendo peso da maneira certa

E “Métodos da vovó“, significando menos profissional, mas certamente eloqüente: use as fotos e outros Fita métrica. Ao tirar fotografias da nossa jornada para perder peso, podemos ter em mente uma visão geral do progresso que fizemos. O ideal é tomar sempre na mesma hora do dia, na mesma luz e no ambiente Mesmo centro. Desta forma poderá notar alguma melhoria ou perda de peso em algumas zonas do corpo, por exemplo nos braços ou pernas.

No entanto, uma fita métrica permite-nos compreender plenamente A diferença entre perda de gordura e massa magra. Suponha que quando subimos na balança notamos que o peso é constante, mesmo que o peso seja constante à primeira vista Ponto de cintura sim ele é Enfraquecido. Neste momento pegamos na fita métrica e notamos que perdemos vários centímetros naquela zona: isto é um sintoma de que construímos massa magra em detrimento da massa gorda!