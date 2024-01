Qual é o maior organismo vivo da Terra?

Nos últimos 50 anos, a população humana duplicou para quase 8 mil milhões de pessoas, mas ocupamos apenas 0,03% da superfície da Terra.

27/01/2024

A abundância de espécies refere-se ao número total de indivíduos de uma determinada espécie em uma determinada área. Uma espécie é considerada abundante quando o tamanho de sua população é elevado em comparação com a área em que vive.

Também pode incluir outras medidas do desempenho de animais, plantas ou outras formas de vida numa área, tais como densidade populacional, número de casais reprodutores e até biomassa. Vale a pena notar que A abundância absoluta de uma espécie é diferente da abundância relativa de uma espécie.

O primeiro refere-se ao número bruto de indivíduos de uma espécie numa determinada área, enquanto o último calcula a proporção de indivíduos de uma espécie dentro da comunidade biológica mais ampla. A abundância relativa de uma espécie também mede a uniformidade do número total da população em uma comunidade à medida que são distribuídos entre as espécies.

As espécies mais abundantes do mundo

Os oceanos formam aproximadamente 70% da superfície da Terra. No entanto, grande parte dela é árida e tem menos biodiversidade do que o continente. No entanto, a área biologicamente mais rica da superfície da Terra é uma crosta muito fina em comparação com os oceanos. É por isso que não é surpresa que o organismo mais abundante na Terra seja… Bactérias marinhas muito pequenas chamadas… Candidatus Pelagibacter ubique.

Só foi descoberto em 2002 e ainda não recebeu nome. Em bacteriologia, Candidatus é um termo usado para se referir a uma espécie que foi descoberta e recebeu um nome informal, mas… Ainda não excederam os requisitos formais de designação sob Código internacional de nomenclatura bacteriana.

Estima-se que nas águas superficiais dos oceanos temperados existam 2 x 10^28 indivíduos Pelagbacter está em toda parte. Para efeito de comparação, existem apenas cerca de 10 ^ 21 estrelas em todas as galáxias do universo observável. Isso significa que Existem aproximadamente 10 milhões de vezes mais bactérias deste tipo nos oceanos da Terra do que estrelas no universo.. Pelagibacter ubique não é apenas onipresente, mas também fascinante por seu papel na compreensão dos limites da vida.

Pelagbacter e seus parentes Vivem em ambientes onde os nutrientes são escassos e em concentrações que quase atingem os limites mínimos adequados à vida. Os cientistas acreditam que Pelagbacter está em toda parte Adaptou-se a esta condição, racionalizando os seus genomas e estrutura celular para desempenhar apenas as funções mais importantes para a vida. Por outras palavras, estes organismos estão apenas vivos, o que lhes permite ser abundantes nos “desertos marinhos” pobres em nutrientes do oceano. Ao compreender a natureza de um organismo tão extremo, os especialistas podem obter mais conhecimento sobre a evolução da vida no nosso planeta e talvez em outras partes do universo.