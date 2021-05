Graduado em Medicina e Cirurgia por Alessandro Di Girolamo

O jovem Alessandro Di Girolamo, de 24 anos, formou-se brilhantemente em Medicina e Cirurgia pela Alma Mater Studiorum de Bolonha. Uma conquista científica notável para o novo médico.

O título da tese na clínica médica é interessante e de particular caráter cultural, agora mais do que nunca: “Idade e comorbidade como preditores de mortalidade em pacientes com COVID-19: análise dos resultados do estudo SARS-RAS da Sociedade Italiana de Hipertensão “.

Está na ordem do dia e tem grande valor científico internacional. O voto do jovem Alessandro foi 110 e toda a comissão examinadora foi aplaudida e parabenizada.

O grande evento cultural parabeniza Madre Eufêmia, Irmã Paola e Marta, Irmão Francesco, Vovó Pina, Tios Carmen, Ugo, Dario, Antonella, Piero e as primas Emanuela e Chiara. E Christina e Josie, bem como todos os parentes, amigos e conhecidos.

E, claro, a discussão da tese de Alessandro foi acompanhada de cima pelo falecido padre Danilo, um conhecido médico, arrancado da influência da família desde muito jovem por uma doença terminal.

Sem dúvida, Padre Danilo parabenizou e se alegrou com a nobre meta alcançada por seu filho Alessandro, herdeiro natural no campo da medicina.