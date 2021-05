Ter um cachorro ao nosso lado melhora nossas vidas »Science News

Ter um cachorro em sua casa significa pegá-lo de nosso amigo peludo Amor incondicional, lealdade e muito companheirismo. Um relacionamento nem sempre é simples, mas compensa totalmente os esforços feitos e, definitivamente, melhora nossas vidas. Para um amante de cães, certamente não precisa de confirmação, mas agora até a ciência confirmou que um relacionamento com nossos amigos leais é capaz disso. aumentar nosso bem-estar. E apenas no caso de você estar pensando em retribuir e fazer seu cachorro feliz, Sol penny flyer Encontre tudo que você precisa para aproveitar e Faça-o se sentir amado e mimado.

Aqui estão 6 efeitos benéficos apoiados por dados científicos que mostram que possuir um cão é benéfico para a nossa saúde.

1. Vamos começar

Elas podem parecer trilhas simples e curtas, mas se somam no longo prazo e criam milhas que de outra forma não seríamos capazes de alcançar. Um estudo realizado no Reino Unido pensou nisso para confirmar isso Quem é o dono de um cachorro que anda quatro vezes? Comparado com aqueles que não o fazem. médio falando sobre تحدث 300 minutos por semana Dedicado ao nosso amigo peludo, mais de dois terços do tempo as pessoas passam caminhando sem um animal ao seu lado.

2. Pare de se estressar e se preocupar

A companhia de um cachorro tem efeitos tangíveis sobre Reduza os níveis de estresse e ansiedade. É capaz de regular os batimentos cardíacos e incutir uma sensação geral de calma que também afeta a respiração. Uma universidade americana descobriu que acariciar seu cachorro por 10 minutos tem um efeito significativo sobre nível de cortisolÉ um dos hormônios responsáveis ​​pelas situações estressantes que caracterizam nossos dias.

3. Um cachorro nos aprecia

“Você se transformou em cadela quando o levou para passear no parque, certo?” Quem nunca contou uma piada dessas a um amigo que repentinamente decidiu ter um cachorro? Sério, a ciência nos diz que um homem com um cachorro tem mais chance de conseguir o número de telefone de uma mulher. Sim, Um amigo de quatro patas nos torna mais atraentes Faz com que pareçamos mais calmos e relaxados aos olhos de estranhos.

4. Os cães nos fazem sentir menos solitários

Especialmente durante os longos meses, que são caracterizados por limitações distanciamento socialAssim, longe de nossos entes queridos, nossos cães nos fizeram companhia e nos ajudaram lutar contra a solidão. Um estudo australiano descobriu que aqueles que têm a sorte de ter um amigo de quatro patas ao seu lado para interagir podem lidar com os momentos em que se sentem isolados e tristes porque eventos chocantes que afetam tanto física quanto mentalmente.

5. Amigos do Coração

Ter um cachorro prolonga a vida. Algumas pesquisas realizadas nos últimos 50 anos mostraram que ter um cachorro em casa tem um efeito Efeitos sobre a pressão arterial e a pressão geral. Além disso, aqueles que tiveram problemas cardíacos no passado foram capazes de reduzir os riscos associados a essa condição.

6. Uma ajuda importante para os idosos

Algumas pesquisas destacaram os efeitos positivos das interações com um cão Funções cognitivas Idosos em lares de idosos e lares de idosos. Em alguns casos demência senil Em estágios especialmente avançados, uma melhora acentuada na capacidade de se comunicar com os outros é observada. Mais uma confirmação de que basta dar um pouco de carinho ao nosso amigo fiel, e que ele fará de tudo para melhorar a nossa vida.