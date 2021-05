Alguns hábitos são difíceis de quebrar. Talvez o tenhamos adotado desde a infância, ou é uma questão de conveniência. Embora alguns hábitos sejam inofensivos, outros podem ser perigosos. Alguns de nós ainda temos esse péssimo hábito de perder completamente para não correr o risco de surpresas ruins e danos à saúde.

geralmente desconfortável

Esse mau hábito pode afetar muitos aspectos de nossas vidas. Na verdade, corre o risco de nos deixar mal, arruinar a nossa casa e até a nossa saúde. Mas do que estamos falando? Use sapatos em casa. Na verdade, muitos por preguiça ou conforto não usam chinelos ao entrar em casa. Freqüentemente, preferem usar seus sapatos. No entanto, isso não é recomendado por vários motivos. Em primeiro lugar, se o fizermos na casa de outra pessoa, corremos o risco de causar uma má impressão. Algumas pessoas são muito cuidadosas com a limpeza de suas casas.

Portanto, o conselho é perguntar ao entrar na casa de outras pessoas se elas preferem que tiremos os sapatos. No entanto, tirar os sapatos também pode nos ajudar a reduzir a limpeza da casa. Dessa forma, de fato, não levaremos poeira, lama e sujeira para dentro de casa. Portanto, teremos que limpar menos o chão e não correr o risco de danificar o carpete. No entanto, tirar os sapatos também pode ter efeitos positivos na saúde.

Efeitos na saúde

É uma boa ideia ficar com os pés descalços, especialmente quando está muito calor. Na verdade, os sapatos podem puxar muito o pé ou dificultar a respiração. suor e umidade Eles podem causar irritação ou promover o crescimento de fungos.

No entanto, os sapatos apresentam outros riscos. Um estudo foi publicado em Ciência e tecnologia ambiental por DellaValle e colegas em 2013 confirma isso.

De acordo com o estudo, pesticidas e toxinas podem ser facilmente transferidos dos sapatos para os tapetes. De acordo com um estudo realizado por Rashid e colegas publicado em 2013, é possível encontrar solas de sapatos Staphylococcus aureusE a Clostridium difficile e Escherichia coli. Essas bactérias podem causar doenças e enfermidades para nós e nossos familiares. Portanto, é aconselhável não tocar as solas de nossos sapatos nas superfícies de nossa casa.