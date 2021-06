Da vinificação à ciência, Manetti e Rapoli são os novos cavaleiros do negócio

O Toscana A partir de hoje ele tem dois novos Cavaleiros do trabalho: A direção de um produto de grande importância econômica e cultural vem do território do território, e a outra é a excelência no campo médico e científico.

Paolo Sottani, prefeito de Greve in Chianti e Giovanni Manetti

Eles foram nomeados Cavaleiros do Trabalho Giovanni ManettiChianti Classico e., Presidente da associação de vinhos Chianti Classico Renault RapoliÉ considerado o “pai das vacinas modernas”, coordenador do MAD (descoberta dos anticorpos monoclonais) e professor universitário.

Renault Rapoli

Pegaso d’Oro em Rappuoli and Life Sciences, o método toscano para uma vacina antiviral

Mazzeo: “Ambos são símbolos da Toscana perfeita”

“Desejo enviar minhas felicitações pessoais e de todo o Conselho Regional da Toscana que represento aos novos Cavaleiros do Trabalho Giovanni Manetti e Rino Rapoli. É especialmente significativo que o chefe de Estado quisesse conceder uma honra de tão alto valor a duas pessoas que representam dois aspectos essenciais da Toscana no mundo. Por outro lado, a qualidade do nosso setor vitivinícola e de cultivo, graças à associação de Chianti Classico Gallo Nero chefiada por Manetti, conquistou o mundo inteiro, que se distingue pelo cuidado e qualidade com que muitos empresários criam um produto incomparável.

Por outro lado, o Rino Rappuoli é um símbolo daqueles toscanos que, para além da tradição, apostam na inovação e mostram também todo o seu potencial na ciência e investigação. Na minha opinião, eles são os símbolos perfeitos da Toscana e de Pégaso, com suas patas firmemente plantadas na terra de seus valores, mas também um par de asas para voar para o futuro.“Aí o presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Mazzio, soube da nomeação dos novos Cavaleiros do Trabalho.

