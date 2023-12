A nossa abordagem à ciência é sustentável? Evento na Accademia Nazionale dei Lincei – SRM Ciência e Religião na Mídia

Inovação e responsabilidade: o futuro da investigação científica.

Em 30 de novembro de 2023, cientistas de renome reuniram-se na Accademia Nazionale dei Lincei para um debate crucial sobre o futuro da ciência: a nossa abordagem é sustentável? Evento, parte do curso Pensando e fazendo ciência, grupoContou com a participação de nomes como Giorgio Parisi, Patrick Flandrin, Martin Prinz, Laure Saint-Remode e Marco Cattaneo, e foi realizado em cooperação com o Embaixador da França na Itália, a Academia de Ciências e o Instituto Francês na Itália.

Discussão sobre sustentabilidade da ciência.

A conferência abordou vários pontos importantes relacionados com a sustentabilidade da investigação científica. O rápido aumento do número de artigos publicados e o uso extensivo de dados, inteligência artificial e algoritmos complexos estiveram no centro da discussão. Os palestrantes examinaram como essas tendências impactam não apenas o progresso científico, mas também a ética e a sustentabilidade da pesquisa.

Desafios e soluções

Um dos temas principais foi como a investigação científica pode continuar a ser um empreendimento de equipa e continuar a contribuir positivamente para o mundo. O ganhador do Prêmio Nobel Giorgio Parisi enfatizou a necessidade de encontrar um equilíbrio entre inovação tecnológica e responsabilidade moral. Laure Saint-Raymond destacou questões relacionadas à acessibilidade e inclusão na pesquisa científica.

Rumo a um futuro mais sustentável

O evento terminou com um forte apelo ao aumento da consciência e responsabilidade por parte da comunidade científica. A necessidade de uma abordagem mais sustentável da ciência foi reconhecida como uma prioridade urgente, enfatizando a importância da colaboração internacional e interdisciplinar.

Em suma, a conferência forneceu informações cruciais sobre o futuro da investigação científica. a questão A nossa abordagem à ciência é sustentável? Permanece aberto, convidando todos os participantes a considerarem o seu papel na construção de um futuro científico mais responsável e inclusivo.

