O ponto de viragem de Biden em relação a Israel: acabar com as armas ofensivas se invadir Rafah – Notícias

Uma viragem emocionante para Israel foi dita por Joe Biden, que numa entrevista exclusiva à CNN disse pela primeira vez que quer influenciar os abastecimentos militares, continuando com abastecimentos defensivos mas não ofensivos caso invada Rafah. Estas palavras surgem após o primeiro comentário sobre o envio de milhares de bombas americanas ao aliado. O presidente explicou: “Continuaremos a garantir a segurança de Israel no que diz respeito à Cúpula de Ferro e à sua capacidade de responder aos recentes ataques do Médio Oriente”. Ele acrescentou: “Mas isso é um erro. Não faremos isso e não forneceremos armas e projéteis de artilharia”, referindo-se ao cenário de uma grande operação terrestre em Rafah. Ele acrescentou: “Deixei claro que se eles entrassem em Rafah, mas ainda não entraram, eu não lhes forneceria armas”. “Deixei claro a Bibi e ao governo de guerra: eles não terão o nosso apoio se realmente atacarem estes centros populacionais.” O Presidente explicou que, neste momento, as medidas israelitas não ultrapassaram esta linha vermelha, embora tenham causado tensão na região. Ele ressaltou que eles “não entraram em centros povoados”. Biden admitiu que bombas americanas foram usadas para matar civis em Gaza No ataque israelense. “Civis foram mortos em Gaza como resultado dessas bombas e de outras formas como atacam centros populacionais”, disse o presidente, referindo-se às bombas de 2.000 libras cujo fornecimento foi suspenso.

A reação do Estado judeu foi imediata: “Comentários muito decepcionantes”, descreveu o embaixador israelense nas Nações Unidas, Gilad Erdan, as decisões de Biden. Erdan disse: “É claro que nossos inimigos interpretam qualquer pressão sobre Israel como algo que lhes dá esperança. Há muitos judeus americanos que votaram no presidente e no Partido Democrata e agora estão hesitantes”.

Emissora árabe Al Al Jazeera Ao mesmo tempo afirma que Quatro pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas em um bombardeio israelense Esta noite, atingiu um edifício residencial na cidade de Rafah, no bairro ocidental de Tel al-Sultan. Fontes palestinas relataram, citando o Times of Israel “Ataques aéreos intensivos e avanços de tanques” No bairro de Al-Zaytoun, ao norte da cidade de Gaza. O exército israelita já tinha anunciado anteriormente que tinha atacado “alvos terroristas” pertencentes ao Hamas no centro da Faixa de Gaza. Ynet relatou um “ataque terrestre bastante grande” na área de Netzarim Pass.

No que diz respeito às negociações de trégua, O Hamas mantém a sua posição de apoio a esta propostaIzzat Al-Rishq, o gabinete político do Movimento Islâmico no poder na Faixa de Gaza, disse hoje.

O exército israelense realiza uma operação em Zaytoun contra alvos do Hamas



O exército israelita anunciou que lançou “uma operação na zona de Zaytoun, na parte central da Faixa de Gaza, para continuar a desmantelar infra-estruturas terroristas e a eliminar elementos terroristas na zona”. Ele explicou que a operação está sendo conduzida pela 99ª Divisão e depende de informações de inteligência. Ele acrescentou: “Até agora, 25 alvos foram atingidos, incluindo estruturas militares, túneis, pontos de observação e ninhos de atiradores”. Ele concluiu que as forças terrestres estão agora “assegurando a área de Zaytoun”.

Os Estados Unidos retiram as suas armas a Israel e a trégua chega a um beco sem saída



Contudo, a situação no Cairo não está resolvida e as conversações parecem estar a piorar. Segundo uma fonte do movimento islâmico, o confronto “terminou e Netanyahu regressou à estaca zero”, e até um responsável israelita admitiu que na capital egípcia “não houve um ponto de viragem”. À luz deste impasse, os combates em Rafah continuaram intensamente, depois de as FDI terem assumido o controlo da parte palestiniana da passagem com o Egipto. A escalada na região continua a enfrentar a oposição dos Estados Unidos, que enviou um forte sinal ao seu aliado: confirmou pela primeira vez que tinha congelado um carregamento de armas destinado ao Estado judeu e estava a “reintensificar”. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, anunciou a avaliação do envio de outras remessas militares de curto alcance.

Embora a porta para negociações para um cessar-fogo permaneça um tanto aberta no Egipto, o director da CIA, William Burns, chegou a Jerusalém, onde se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o chefe da Mossad, David Barnia. O objectivo é pressionar ao máximo para relançar as negociações, por um lado, e por outro lado, para impedir a continuação do processo de Rafah.

Ao mesmo tempo, o lado israelita reitera quão irrealistas são as perspectivas de uma cessação permanente das hostilidades invocadas pelo Hamas. Na opinião do porta-voz das FDI, Daniel Hagari, a previsão mais consistente é de um ano de guerra: “Não enganaremos a opinião pública. Mesmo depois de cuidarmos de Rafah – disse Hagari – haverá terrorismo. .” Anunciou que por esta razão “o exército apresentou ao governo um plano para os combates em Gaza que deverá durar um ano”.

Entretanto, ocorreram confrontos violentos em Rafah com combatentes da milícia islâmica na parte oriental da cidade. O exército israelita anunciou que “a operação anti-terrorismo para eliminar o Hamas e desmantelar a sua infra-estrutura em áreas específicas a leste de Rafah continua”. Os soldados conseguiram “eliminar os terroristas e descobrir as entradas dos túneis”, enquanto “continuam os ataques direcionados no lado de Gaza da travessia”.

A operação que ocorreu na cidade mais ao sul da Faixa – onde estão amontoados um milhão e meio de deslocados – levou os Estados Unidos a suspender a entrega de um carregamento de bombas na semana passada. Segundo uma fonte anônima da administração Biden, trata-se de “bombas de 1.800.910 quilos e bombas de 1.700.225 quilos”. O secretário Austin foi mais claro. “A assistência à segurança a curto prazo está actualmente em revisão, no contexto dos acontecimentos em curso em Rafah”, explicou numa audiência no Senado.

Austin explicou que uma decisão final ainda não foi tomada, mas uma fonte israelense disse que a iniciativa americana foi recebida com “profunda frustração”. Observou-se que o sentimento predominante é que Washington quer promover o plano de trégua aprovado pelo Hamas.

As hostilidades continuaram entre o Hamas e Israel fora de Rafah. No 215º dia de guerra, as FDI anunciaram durante um ataque que Ahmed Ali, comandante da força naval inimiga na Cidade de Gaza, havia sido morto. Em vez disso, as facções palestinianas anunciaram que “uma terceira vala comum foi encontrada dentro do Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, e 49 corpos foram recuperados até agora”, elevando o total para “sete valas comuns dentro de hospitais” na Faixa. Entretanto, Israel anunciou que reabriu a passagem de Kerem Shalom, através da qual a ajuda passa para Gaza, a pedido dos Estados Unidos e das Nações Unidas.

Por outro lado, de acordo com a UNRWA, ainda não entrou qualquer ajuda em Gaza através desta passagem.

O confronto na fronteira norte de Israel também continua com os mísseis do Hezbollah e os ataques de resposta. O Ministro da Defesa, Yoav Galant, falou da possibilidade de um “verão quente” nesta frente.

