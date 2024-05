Anexando a bandeira palestina à estátua

Bolonha, 8 de maio de 2024 – “Estou muito feliz que os meus estudantes universitários estejam aqui para fazer perguntas Direitos e liberdades da Palestina. “Estarei sempre com você e farei de tudo para apoiá-lo.” Patrick Zaki Que participou esta tarde num encontro público com estudantes que organizaram um “acampamento” de cinco dias em tendas Na Praça Scaravelli Como sinal de solidariedade para com População palestina.

A bandeira palestina foi colocada na estátua de Netuno por alguns estudantes na procissão (foto Shishi)

“Não podemos aceitar – nas palavras do activista egípcio – que as universidades ainda tenham cooperação e acordos com Israel. Não podemos aceitar issoE nossos impostos O nosso dinheiro faz parte do que está a acontecer em Gaza.”

Segundo Zaki, o governo também deveria “Tome uma posição sobre algoComparado com o que está acontecendo na Palestina, porque “silêncio significa cumplicidade neste crime”.

O crime que o ativista lembraVocê deve parar o mais rápido possível. “Temos o poder de impedir tudo isto e devemos fazer tudo o que pudermos para alcançar o nosso objetivo.”

Zaki apelou então aos estudantes de Bolonha para que se coordenassem a nível nacional com outras universidades, ao ponto de submeterem estes pedidos ao Parlamento. “Podemos fazer uma verdadeira diferença”, afirma, “continuando a espalhar as notícias sobre o que está a acontecer na Faixa de Gaza e a falar sobre o que está a acontecer na Faixa de Gaza”. PalestinaVocê tem um papel importante nesse sentido. Não quero generalizar, mas a mídia só conta parte do que está acontecendo no Oriente Médio.” Depois o ativista voltou a criticar.” Primeiro Ministro israelense E o seu governo: “Em outubro – diz ele – fui atacado porque escrevi isto a Netanyahu Ele é um criminoso de guerraMas não vou desistir e não vou me desculpar. Ele e o seu governo são a principal razão do que está a acontecer em Gaza.”

Após o término da reunião, Zaki juntou-se No desfile dos estudantes Que ele atravessou da Piazza Scaravelli Centro histórico gritar’Palestina livre‘. Em seguida, chegaram os manifestantes, totalizando cerca de 200 pessoas, acompanhados por policiais e degus Praça Maior. Aqui alguns deles pegaram uma escada e subiram Na Fonte de Netuno Onde eles têm isso compromisso com Bandeira com as cores da Palestina.