Ataques cardíacos e derrames: se você fizer isso, reduzirá o risco, diz a ciência

Para reduzir o risco de ataques cardíacos e derrames, tudo que você precisa é de um pequeno hábito diário: veja o que fazer de acordo com a ciência.

De acordo com um estudo científico, existe Um hábito diário que pode reduzir significativamente o risco de acidente vascular cerebral ou ataque cardíaco, que é muito fácil de implementar. Veja o que é e por que é bom para nossos corações.

Ataques cardíacos e derrames

Acidentes vasculares cerebrais e ataques cardíacos são causados ​​pelo acúmulo de depósitos de gordura dentro das artérias. Estes complicam a passagem do sangue e, a longo prazo, levam a um risco muito elevado de coágulos sanguíneos, angina, acidente vascular cerebral ou ataque cardíaco. A calcificação arterial leva ao acúmulo desses depósitos de gorduraconhecida como aterosclerose, é muito perigosa precisamente porque Manifesta-se em eventos trágicos como os mencionados acima.

Vários estudos têm sido realizados a este respeito, sendo que a existência de um deles já foi comprovada no passado A relação entre saúde cardiovascular e hábitos saudáveis ​​no ritmo do sono e da vigília. Isto significa, em termos simples, que a ciência já sabia disso Quem dorme tarde tem maior probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares.

Mas a novidade absoluta é o estudo que mostra isso “Como o ritmo circadiano afeta especificamente a calcificação arterial?”.

Um hábito que salva vidas

O que os cientistas acreditam é um hábito que salva vidas, que pode reduzir significativamente o risco de derrames e ataques cardíacos. Vá para a cama cedo à noite e acorde cedo pela manhã. Esse hábito contribui para… O bioequilíbrio diário correto e ao mesmo tempo traz benefícios muito importantes ao nosso coração. mas por que?

Um estudo sueco descobriu isso Calcificação arterialSobre o qual falamos acima É mais comum entre os noctívagos do que entre os primeiros pioneiros. O estudo foi conduzido pela Universidade de Gotemburgo e publicado no Journal of Sleep Medicine. Ele compartilhou 771 pacientes com idade entre 50 e 64 anos Divida-os entre “noites extremas” e “manhãs extremas” com base em quanto tempo normalmente dormem.

Mio Kobayashi-Frisk, primeiro autor do estudo, explicou que os resultados obtidos indicam “isso”. Um cronotipo noturno grave pode estar relacionado não apenas a uma pior saúde cardiovascular em geral, mas também, mais especificamente, à calcificação da artéria coronária. E o processo que leva à calcificação da artéria.”

O que faz a diferença entre o primeiro e o segundo tópico é Ritmo circadiano, que nada mais é do que o mecanismo que regula as funções fisiológicas com a alternância do dia e da noiteO que é de fundamental importância para a saúde cardiovascular. Outros estudos mostraram isso Pressão arterial, gordura no sangue, peso, atividade física e nível de estresse contribuem para a calcificação arterialMas “o ritmo circadiano individual também parece ser um importante fator de risco para calcificação arterial”.