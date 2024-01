Revisão do Science Pills: Workshops e Meetups para Descobrir o Universo está de volta

No âmbito do projeto “Vamos Ficar Juntos”, a Câmara Municipal de Cesano Maderno anuncia o regresso de eventos imperdíveis Atividades científicas e lúdicas destinadas a jovens com menos de 18 anos Por título “Grãos de conhecimento.”. Patrocinado pelo Ministério da Cultura Biblioteca Cívica “V. Carta Papal”Os eventos pretendem ser uma oportunidade única de divulgação científica e crescimento educacional dos participantes.

Estes momentos, coordenados por formadores profissionais e especialistas em envolver diferentes faixas etárias com técnicas e linguagens adequadas, pretendem estimular a criatividade e a curiosidade nos jovens de uma forma educativa e atrativa.

Terceira edição do análise “Pílulas científicasComeçará oficialmente na sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, sob os auspícios de “V. Carta papal. O principal objetivo é promover o conhecimento científico entre crianças e adultos, oferecendo uma programação diversificada e de alta qualidade.

Entre os eventos mais esperados em Pillole di Scienzaum se destaca Apresentação da conferência Foi realizado pelo popular YouTuber e comunicador científico Adriano Fartadi. Este último ajudará a tornar a ciência uma grande aventura para o público jovem. Além disso, existem laboratórios de ciências projetados especificamente para envolver e entreter crianças e adolescentes.

Ao mesmo tempo, serão organizadas atividades gratuitas durante todo o mês de fevereiro.”SOS pessoal! Descubra, ouse, desafie“, uma oportunidade para os jovens participantes continuarem a sua imersão no mundo da ciência através de experiências práticas e envolventes.

“Tópicos científicos – anuncia Prefeito Gianpiero Boca – É a base de inovações que potencializam o progresso da sociedade. É importante despertar a curiosidade dos jovens sobre estes temas de uma forma nova e divertida que torne meninas e rapazes campeões, participando em conferências e workshops liderados por especialistas que combinam conhecimento e criatividade. Agradeço à Conselheira de Cultura Martina Morazzi, aos nossos escritórios e à Biblioteca Cívica pelo programa.”

Programa “Grãos de Ciência”.

Sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024

“Raderpara É tudo ruim, mas SARpara Lindo”

Conferência-Apresentação com o Comunicador Científico Adrian Vartadi às 21h00 Cinema e Teatro Excelsior.

Uma história muito, muito futurista de como serão as coisas na Terra daqui a milhões de anos e como será o sistema solar e o universo daqui a bilhões de anos. Participação gratuita com reserva recomendada no site do C'è Posto.

Sábado, 10 de fevereiro de 2024

“Planeta Verde. Uma viagem ao reino vegetal, das sementes à fotossíntese”

Oficina para crianças dos 6 aos 10 anos, às 14h30 e às 16h30, no Centro Encíclico V. Uma forma de observar e aprender sobre as plantas, como são feitas e de que se alimentam, compreender como funciona a fotossíntese da clorofila e muitas outras mistérios relacionados às plantas, além de aprender como cuidar delas (por Leo Senza).

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

“Faíscas! Energia elétrica: da descoberta à contemporaneidade“

Oficina para crianças dos 11 aos 15 anos, às 16h00 e às 17h30, na Biblioteca Cívica “V. Carta papal. Descobriremos a energia elétrica, como ela é produzida e transmitida, graças ao laboratório que permitirá às crianças aprender sobre condutores, baterias e elétrons… sem mais segredos (de Leo Senza).

Sábado, 24 de fevereiro de 2024

“Fábrica de sabores“

Oficina para crianças dos 3 aos 5 anos, às 14h30 e às 16h30, no Centro Encíclico V. Cada criança testará as suas competências num verdadeiro laboratório químico-farmacêutico, produzindo sabonetes, perfumes e banhos de espuma com cores e aromas personalizados, enquanto aprende a importância e as regras da higiene pessoal adequada (por Leo Senza).

Todas as oficinas são gratuitas Com reserva No site do C'è Posto uma semana antes do evento.

“SOS pessoal! Explorar, ousar, desafiar”

De 10 de fevereiro a 3 de março de 2024

Você descobre – Exposição “Kino, Mafalda e o Ambiente”.

A exposição acontece no Infopoint do Palazzo Arese Borromeo. Utilizando os quadrinhos de Quino, falaremos sobre meio ambiente e tentaremos entender o significado das mudanças climáticas graças à personagem Mafalda.

Horário de funcionamento: sábado e domingo, das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00.

Domingo, 11 de fevereiro de 2024

Aprenda com a Mafalda

As oficinas são precedidas de visita guiada à exposição com curadoria de Silvia Bonanni

Que poesia, Mafalda?! (6-8 anos, 10h00 e 15h00) Oficina para encher a cabeça da Mafalda com palavras recortadas de jornais e revistas; Em vez de keno (8-13 anos, 10h00 e 16h00) Os jovens participantes se tornarão autores dos desenhos animados do Queno!

Domingo, 18 de fevereiro de 2024

AOS – mumbao

Oficina de composição folclórica e percussão corporal (para idades entre 14 e 17 anos), às 15h00, no Palácio Ares Borromeo. Um evento para descobrir o poder do canto folclórico e o seu poder comunicativo e aprender os fundamentos da linguagem da percussão corporal (técnica que permite utilizar o corpo como instrumento de percussão). Editado por Anselmo Luisi e Damon Arabsolgar.

Sábado, 24 de fevereiro de 2024

desafio – Jogo silencioso

O jogo do silêncio…não é o que você pensa! (11 a 16 anos) 16h00 e 17h30 no Palazzo Arese Borromeo. Um jogo emocionante e inovador, no qual você pode testar e desafiar-se… em absoluto silêncio! Por Listras Coop. Mídia social.

Todos os eventos são gratuitos para participar com reservas No site Villeaperte e ponto de encontro para todas as atividades no Infopoint do Palazzo Arese Borromeo.