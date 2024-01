O estudo científico não é um bom presságio: 72% correm risco de contrair esta doença

Pessoas com cronotipo noturno e noturno correm o risco de causar danos significativos à saúde: vamos descobrir o que isso significa.

Quando somos mais ativos? Durante o dia ou à noite? Mais detalhadamente: Preferimos dedicar-nos ao desempenho das nossas funções profissionais ou académicas (mas também pessoais) principalmente de manhã, à tarde, à noite ou à meia-noite? Bom, Nosso nível de bem-estar ou mal-estar pode depender disso.

É um estudo americano recente, O estudo foi realizado em mais de 63 mil enfermeiras por pesquisadores do Brigham and Women's Health Hospital, em Boston.Relacionar o cronotipo dos participantes à sua condição de saúde. Mas o que é cronótipo? Bem, é a hora do dia em que uma pessoa quer – ou tende a – ser mais ativa.

Portanto, há padrões de tempo que preferem, poderíamos dizer, a luz solar e outros que preferem a luz da lua. Assim, os pesquisadores se perguntaram se o nível de bem-estar das pessoas – ou vice-versa, o sentimento de angústia – depende de alguma forma do cronótipo de cada pessoa. Em outras palavras: Em termos de saúde, é mais adequado um horário diário ou noturno? Ou é irrelevante? Aqui estão os resultados.

Resultados do estudo realizado por pesquisadores em Boston

Os resultados obtidos pelo grupo de investigação de Boston não deixaram margem para mal-entendidos: “Enfermeiras de meia-idade com horário noturno – como lemos no relatório – tinham Maior probabilidade de se envolver em comportamentos de estilo de vida pouco saudáveisMas há mais do que isso: o maior risco encontrado nos resultados do estudo é que o cronotipo vespertino e noturno traz maior possibilidade de desenvolver “diabetes em comparação ao cronotipo matinal”.

Além disso, a compensação em casos de cronotipo noturno e noturno através de “atividade física, dieta e outros fatores de estilo de vida modificáveis ​​mitigou significativamente, mas não completamente, o aumento do risco de diabetes”. No geral, equivale a uma taxa significativa de +72% para diabetes tipo 2. Embora o risco tenha diminuído para +19% nos casos de atenção à alimentação, atividade física saudável e descanso, continua a ser um fator particularmente comprometedor.

Então, de acordo com o estudo Ser mais ativo à noite do que durante o dia pode prejudicar significativamente a sua saúdeAlém de incentivar maiores quantidades de álcool, aumento do tabagismo, redução da atividade física, diminuição da qualidade da alimentação e até períodos de descanso. Por este motivo, é aconselhável que profissionais como os enfermeiros que trabalham necessariamente em turnos noturnos realizem regularmente ciclos alternados de atividade e monitorizem constantemente as repercussões ao nível da sua saúde física, mental e emocional.