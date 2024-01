Milão: bondes históricos no Museu de Ciência e Tecnologia

Depois de atravessar Milão durante quase um século, o bonde Carelli agora faz parte do acervo do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia. A partir de amanhã será possível visitar o histórico eléctrico “Milão 1928”? O número de série 1565 encontra-se no interior do pavilhão ferroviário do museu onde será colocado sobre os carris e sobre o típico pavimento em pedra maciça que caracterizou os seus percursos urbanos. (Foto: Agência Nova)

Depois de atravessar Milão durante quase um século, o bonde Carelli agora faz parte do acervo do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia. A partir de amanhã será efetivamente possível visitar o histórico eléctrico “Milão 1928” com o número de série 1565 no interior do pavilhão ferroviário do museu onde será colocado sobre os carris e sobre o típico pavimento de pedra maciça que caracterizou os seus percursos urbanos. O público do museu poderá embarcar no avião e descobrir, através de conteúdos especiais, como Milão mudou, vista pelas janelas do carro, bem como compreender como se desenvolveu ao longo dos anos e quais os serviços que prestou ao longo do tempo, desde do serviço postal para os bondes dos restaurantes. “Hoje celebramos o devido reconhecimento do eléctrico que fez a história da mobilidade em Milão e que foi o nosso embaixador no mundo.” A Conselheira de Mobilidade do Município de Milão, Ariana Sensi, disse isso durante a apresentação. “Nota a todos – especificamente – que não acontece com frequência que uma obra exposta num museu ainda esteja funcional para que os cidadãos a utilizem nas suas viagens.” Em declarações aos jornalistas, acrescentou: “Para mim, celebrar a representação do carro que transporta pessoas significa trabalhar para garantir que o transporte público local seja o meio mais utilizado para se deslocar pela cidade”. Hoje, “o símbolo da cidade entra na história do museu e no compromisso da nossa instituição em construir e compartilhar uma memória que, em poucos casos, como no caso deste objeto, é verdadeiramente coletiva”, declarou Fiorenzo Marco Galli em seu discurso. Diretor Geral do Museu. “Temos uma peça que chegou aqui depois de uma bela restauração supervisionada pelo Atem – que apareceu em 2011, quando ele se aposentou”, explica.

Em declarações aos jornalistas, Arrigo Gianna, CEO da Atm, disse que o eléctrico Carelli “é um símbolo da cidade de Milão, o carro-chefe da nossa frota, e estamos orgulhosos de colocar uma peça de tamanha importância neste museu excepcional”. Ele explicou: “A ideia de este ícone se tornar uma peça de um museu excepcional é motivo de muito orgulho”. Gianna concluiu o seu discurso dizendo: “Não o excluímos das operações, mas sim foi renovado e trabalhámos para fornecer uma instalação coesa”. Em Milão, 125 carros ainda estão em serviço nas linhas 1, 5, 10, 19 e 33, e são submetidos a constante atividade de manutenção por técnicos ATM, além da reparação integral realizada em todos os carros da cidade. Anos, dentro da oficina do caixa eletrônico público da Estrada Teodósio. Hoje, os eléctricos continuam a manter a sua aparência antiga, estando de facto equipados com computadores de bordo e sistemas GPS que permitem ao veículo comunicar em tempo real com a sala de operações, o grande cérebro através do qual o ATM pode coordenar todos os veículos em um tempo. serviço, para que possamos, por exemplo, poupar tempos de espera nas estações. “O bonde Carelli é um verdadeiro símbolo de uma cidade que ama sua história”, explica Marco Izzi, curador de transportes do museu. “Este eléctrico nasceu no final da primeira grande revolução nos transportes em Milão, no final da década de 1920, e passa pela cidade há quase cem anos e continua a fazê-lo”, concluiu.

