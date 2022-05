Um distúrbio comum pode ser um sinal

Uma doença comum que pode mascarar o câncer de pâncreas e ser um dos sinais e sintomas da doença.

Uma condição muito comum que geralmente resulta de um alto nível de colesterol ruim no sangue, mas também pode ser um sintoma de Câncer de pâncreas. O pâncreas é um órgão que faz parte do sistema digestivo e, quando se torna canceroso, ocorre uma proliferação completamente descontrolada de células dentro dele, que se aglomeram em um nódulo.

Infelizmente, é uma das formas mais comuns violento de câncer, onde há uma taxa de sobrevivência muito baixa. Isso se deve ao diagnóstico tardio na maioria dos casos. Na verdade, é um tipo de tumor que não é sentido nos primeiros meses de sua existência e isso o torna muito perigoso.

Mas um novo estudo lança luz sobre uma doença comum que pode ser um importante indicador dessa doença e está relacionada a ela cálculos biliares; Mas vamos ver mais informações e detalhes sobre isso.

Câncer de pâncreas: cuidado com cálculos biliares, esta doença comum pode ser o primeiro sinal

Um estudo recente permitiu que os cientistas entendessem isso cálculos biliares Pode ser um sintoma de câncer de pâncreas. Os cálculos biliares (vesícula biliar) são pequenas pedras que se formam na vesícula biliar do excesso de colesterol ou sais na bile. Os dados mostram que um paciente que desenvolveu cálculos tem 6 vezes mais chances de desenvolver adenocarcinoma ductal pancreático, que é o tipo mais comum de câncer pancreático.

Portanto, as contas podem ser um alerta. Não é a causa do tumor, mas pode ser um sinal de que algo não está acontecendo como deveria no pâncreas. Saiba mais e entenda melhor Link É muito importante tentar diagnosticar precocemente esta doença e tentar tomar medidas para salvar mais vidas.

Na presença de contas sempre faça tudo exames Além disso, não subestime a indigestão, que é uma dor de estômago que dura semanas. Nossos corpos sempre nos enviam sinais: não vamos ignorá-los!