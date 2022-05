MareDireFare 2ª Edição: Ocean Festival – Friulisera

A conferência de imprensa de abertura da segunda edição do MareDireFare – Festival degli Oceani acontecerá no dia 27 de maio às 11h na Sala Costantinides do Museu Cívico de Sartorio em Trieste (Largo Papa Giovanni XXIII). Durante duas semanas, de 27 de maio a 10 de junho, o Centro Histórico de Trieste sediará a primeira etapa de uma grande exposição dedicada aos Sete Princípios da Alfabetização Oceânica, criada por 7 pintores profissionais que exibirão seus trabalhos no Antico Caffè San Marco, da MUG, na Biblioteca Lovat, na Biblioteca Ubik, na Biblioteca Municipal Quarantotti Gambini, na Emeroteca Tomizza – Biblioteca Cívica Attilio Hortis e na Casa da Música. A par da exposição de grandes dimensões, no mesmo período, o calendário de eventos sobre o mar, entre ciência, história e cultura, para adultos, crianças e famílias, vai revitalizar o centro da cidade e a biodiversidade marinha de Miramar para celebrar a década dos oceanos , para refletir sobre a sua conservação e o futuro dos recursos marinhos.

Participando da coletiva de imprensa:

Nicola Casagli, Presidente do Instituto Nacional de Oceanografia e Geofísica Experimental – OGS

Maurizio Spoto, Diretor da Área Marinha Protegida de Miramar

Nicole Mattioni, Conselheira Educacional, Escola, Juventude, Família, Sistema de Bibliotecas, Igualdade de Oportunidades, Município de Trieste

Franco Fornaroli, vice-presidente do Conselho Internacional de Jovens Escritores na Itália – EBI Italia

Fragata Capitão Sergio Colombo e TV Giuseppe Claudio Maroni, Autoridade Portuária de Trieste

Rino Lombardi, Presidente da Associação Cultural do Museu Borra

Sabina Stavro, Editorial Ciência

Lorenzo Peter Castelletto, curador da MareDireFare

O festival nasceu da ideia da Área de Reserva Marinha de Miramar do World Wide Fund for Nature e do Instituto Nacional de Oceanografia e Geofísica Experimental – OGS e é organizado no âmbito do projeto MareDireFare, financiado pelo Friuli- Região Autônoma de Venezia Giulia.