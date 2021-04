Aqui está uma lista de iniciativas em toda a Itália para informação, prevenção e conhecimento de muitas doenças ginecológicas à luz do Dia Nacional da Saúde da Mulher

Amanhã é o “Quinto Dia Nacional da Saúde da Mulher”. Almejado pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Onlus Athena, o amanhã representa verdadeiramente um período.

É uma semana aberta a todas as mulheres permitindo, de fato, a possibilidade de realização de exames e exames especializados. Mas também consultas por telefone, webinars e reuniões remotas. O objetivo da iniciativa é chamar a atenção para o conhecimento, a prevenção e o tratamento.

Hospitais com Adesivos rosa. Aqui está uma lista de iniciativas em toda a Itália para informação, prevenção e conhecimento de muitas doenças ginecológicas.

Basta inserir a região e a governadoria de residência no referido link para acessar a lista de iniciativas que serão realizadas no “Dia Nacional” O cumprimento Mulheres. ”Os serviços prestados são gratuitos.

Uma semana em rosa

É uma semana rosa que realmente permite a possibilidade de fazer exames e exames especializados. Além de consultas por telefone, webinars e teleconferências. O objetivo desta iniciativa é chamar a atenção para o diagnóstico e tratamento precoces. As áreas especializadas envolvidas são diferentes. Aqui está uma lista de iniciativas em toda a Itália para informação, prevenção e conhecimento das muitas doenças ginecológicas à luz do “Dia Nacional”. O cumprimento mulher “.

De doenças cardíacas a diabetes e doenças endócrinas. Da ginecologia e obstetrícia à oncologia. Mas também setores como neurologia, urologia e violência contra a mulher.

Uma oportunidade importante para parar, pensar e desviar a atenção dos pacientes das informações da Covid para seu estado de saúde. Devido ao impasse causado pela epidemia, no que se refere à preocupação com a saúde da pessoa como um todo, muitos pacientes descobriram doenças mortais tarde demais. Em alguns casos, o tempo foi crucial para a prontidão do tratamento e, portanto, sua eficácia.

A iniciativa, que começa simbolicamente amanhã, mas continua ao longo da semana, se repete todos os anos desde 2015. O período escolhido é importante. Ele destaca como é importante não dizer “Falamos sobre isso em setembro”. Pode ser tarde demais. Mas, especialmente em setembro, podemos adiar novamente.

Muitas doenças, se diagnosticadas a tempo, costumam ter um curso linear e decisivo. Mesmo com um pouco do ponto de vista curativo.

Aqui está como consultar a lista de iniciativas em toda a Itália para obter informações, prevenção e conhecimento de muitas doenças ginecológicas à luz do Dia Nacional da Saúde da Mulher.