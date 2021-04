Ciência, do problema à solução, o passo é curto – os fatos

Aplique o método experimental a cada situação para resolver cada problema. Encontre soluções simplificando cada problema e dividindo-o em várias partes pequenas. Faça perguntas a si mesmo e encontre respostas para dificuldades, confusões, dúvidas e muito mais. Num momento tão especial para as escolas, onde dias de aulas se alternam presenciais com dias de ensino à distância e, assim, educação digital integrada, após a emergência de Covid, poucos cientistas identificaram um método específico. Eles foram inspirados por ideias que nasceram há mais de 500 anos, …

Aplique o método experimental a cada situação para resolver cada problema. Encontre soluções simplificando cada problema e dividindo-o em várias partes pequenas. Faça perguntas a si mesmo e encontre respostas para dificuldades, confusões, dúvidas e muito mais. Num momento tão especial para as escolas, onde dias de aulas se alternam presenciais com dias de ensino à distância e, assim, educação digital integrada, após a emergência de Covid, poucos cientistas identificaram um método específico.

Eles seguiram as sugestões de ideias que surgiram há mais de 500 anos, para enfrentar a complexa situação. Alunos da classe 4A em IC Crema Uno, escola primária em Borgo San Pietro, relembraram os efeitos de Galileo Galilei e seu método científico por meio de uma jornada virtual e encontraram paralelos com a resolução de problemas e raciocínio computacional (codificação). As estratégias e percursos, estes últimos, visam atingir as competências essenciais solicitadas pela Europa no domínio da cidadania digital e definidas no Plano Nacional da Escola Digital (Lei 107 de 2015). A aplicação do método Galáctico, observação, formulação de questões, hipóteses, experimentos e análise de dados para inferir ou reformular a questão, é totalmente compatível com novos e modernos métodos de resolução de problemas e raciocínio computacional que se referem às estratégias de solução com observações. Problemas a serem resolvidos, testes, conclusões e atividades de correção. E assim, ao se deparar com cada problema, ao indicar sua idade, conseguem determinar a melhor estratégia para resolvê-lo.

Exemplo? Na quarta série, as células animais e vegetais são estudadas. Depois de analisar as informações do livro didático, os alunos decidem, alternando seus momentos de ensino a distância com os deles, fazer uma busca na Internet (uso responsável e crítico da rede com animação digital), e encontrar materiais tangíveis para observação ao microscópio , mapeando seus colegas. Diante de dificuldades, clonando células, amplie o conhecimento por meio de percepções interdisciplinares, consulte um especialista (pai de um colega de classe) e muito mais. Foi um pequeno passo do problema à solução. O que mudou neste capítulo?

A introdução de novas metodologias, estratégias e ferramentas no ensino levou a melhorias significativas na aprendizagem disciplinar e promoveu novas habilidades nos alunos. As avaliações dos primeiros quatro meses, contidas nas fichas de avaliação, de acordo com o novo sistema indicado pelo Ministério da Educação, melhoraram muito graças a este método e aos níveis alcançados pelos alunos em disciplinas relacionadas com as disciplinas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, ciência, tecnologia e matemática deram um importante salto em frente. Então, obrigado Galileo!