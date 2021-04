Diga adeus ao inchaço e à retenção de água com estes remédios naturais perfeitos para todas as mulheres

“Nós somos o que comemos”, é verdade. Algumas características físicas não estão apenas relacionadas à genética, mas também ao nosso estilo de vida e dieta alimentar. Nem sempre é fácil controlar o que você come, principalmente quando você está com pressa ou quando tem que cumprir muitas obrigações.

No entanto, é importante que você tente se alimentar de forma equilibrada, mas também reserve um tempo para si mesmo, até mesmo para descansar. O estresse, na verdade, é outro fator que afeta gravemente nosso corpo. Quando nos sentimos cansados ​​e estressados, produzimos um hormônio, que é Cortisol, Também conhecido como “hormônio do estresse”. Esse hormônio tem muitos efeitos negativos em nossos corpos, incluindo aumento da retenção de água e acúmulo de gordura.

No entanto, é possível conter esses efeitos, graças ao antídoto que a natureza nos fornece. Diga adeus ao inchaço e à retenção de líquidos com esses remédios naturais perfeitos para todas as mulheres.

motivos principais

A retenção de água decorre de causas não relacionadas apenas à genética. Em mulheres de até 30 anos de idade, a estagnação de fluidos geralmente está associada a mudanças hormonais no ciclo, ao uso de pílulas anticoncepcionais ou a irregularidades nutricionais.

Em geral, mesmo o consumo de álcool, tabagismo e um estilo de vida sedentário têm um efeito negativo sobre esse transtorno. Quando você é muito jovem, é mais fácil lidar com a estagnação de fluidos, pois ela ainda não foi regulamentada. Para isso, podemos preparar uma excelente bebida de urtiga. Desde os tempos antigos, as folhas de urtiga têm sido usadas por suas maravilhosas propriedades purificadoras. Esta bebida estimula a diurese e, portanto, elimina o excesso de líquidos.

Uma das bebidas mais recomendadas

Este é um chá de ervas de dente de leão. Devido às suas propriedades diuréticas, esta loção é bastante conhecida no tratamento da retenção de água e da celulite. Na verdade, não é por acaso que esta planta também se chama “piscialletto”. Além de combater o inchaço, o dente-de-leão também é excelente para limpar o fígado, reduzir o açúcar no sangue e auxiliar no trânsito intestinal. Muito recomendado!

Infusão que fixa e encolhe

Chegamos ao tratamento de secagem por excelência, Pelusilla. Seu consumo é indicado sobretudo após os trinta anos, quando começam a aparecer as mudanças no corpo. Pelzila é um diurético muito válido que tem uma grande capacidade de excretar toxinas e resíduos que são eliminados do corpo pelos rins.

Sua ação também é muito benéfica no combate a pedras nos rins incômodas e dolorosas. Diga adeus ao inchaço e à retenção de líquidos com esses remédios naturais perfeitos para todas as mulheres.

Aprofundamento

Desta forma, as pernas e pés são mais fáceis de contrair