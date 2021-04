Quantas bolhas tem um copo de cerveja? Aqui está a resposta para a ciência

A ciência não apenas lida com buracos negros, quantum e antimatéria, mas às vezes dá uma trégua e se concentra em questões mais reais. Mas não devemos imaginar que os cientistas fazem certas pesquisas em um pub, mesmo diante de um litro de cerveja, os profissionais trabalham no laboratório e realizam investigações muito rigorosas.

Gerard Leger-Bellaire, em particular, professor de física e química na Universidade Francesa de Reims, Champaign-Ardenne, é um dos que leva muito a sério a questão da bolha.

Diante de um belo copo de cerveja, muitos se perguntarão – “Malditas bolhas, quem sabe quantas haverá!” , Mas ninguém vai levar a questão a sério e nunca vai calculá-la. Em vez disso, o professor Gerard Leger-Belair, Ele construiu toda uma carreira em torno disso Com grande detalhe, ele explica em suas publicações acadêmicas a importância daquelas áreas mágicas que parecem estar cheias de nada, porém, elas tornam os espumantes e o champanhe tão cativantes.

“Nas últimas décadas, muitas pesquisas foram dedicadas à dinâmica das bolhas. No entanto, surpreendentemente, os processos físicos e químicos subjacentes à formação das bolhas nos vinhos champanhe (e em geral em todas as bebidas espumantes) permaneceram completamente inexplorados até o final dos anos 1990. Champanhe , pode-se encontrar cada etapa na vida da bolha trans.Uma bolha nuclear cresce dentro de uma partícula submersa à medida que sobe pela superfície do líquido, onde eventualmente explode em um processo mecânico visualmente atraente. Cada uma dessas etapas merece atenção especial , para um melhor entendimento da dinâmica da espuma em termos de sabor e seu aprimoramento final. É nisso que acredito fortemente desde o início da minha carreira ”, afirma o professor. Pé Flauta de Champagne, sua obra literária acadêmica mais famosa, está entre suas centenas de publicações, todas dedicadas às bolhas.

Tendo concluído seus estudos sobre vinhos champanhe, Gerard Leger-Belair agora mudou para a cerveja. Seus estudos conseguiram determinar a possibilidade de transformá-lo em uma taça de champanhe Cerca de 1 milhão de bolhas Mas nada se sabe ainda sobre quantas bolhas podem ser liberadas de um copo de cerveja antes que ele se fixe.

A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais populares em todo o mundo. A cerveja de sabor light está entre as mais populares, pois é produzida por meio de um processo de fermentação a frio, convertendo os açúcares do grão de cevada em álcool e dióxido de carbono. Durante o enchimento comercial, mais carbonatos podem ser adicionados para atingir o nível desejado de efervescência.

As bolhas que são liberadas no copo após o alfinete, a garrafa ou a lata são importantes componentes sensoriais da degustação de cerveja, pois transportam e potencializam os compostos aromáticos e o sabor e aroma das cócegas.

Portanto, não é surpreendente que os estudos do professor Beller também tenham um certo valor do ponto de vista comercial e que os produtores de todos os tipos de refrigerantes estejam interessados ​​em suas conclusões.

Grupo de Pesquisa para Professor Especialista em Física e Química de Bolhas severo Cientificamente falando, a quantidade de dióxido de carbono dissolvida na cerveja comercial assim que ela é colocada em um copo inclinado, como um garçom faz para reduzir a espuma na superfície. Então, usando este valor e uma temperatura de sabor padrão de 5/6 ° C, eles observaram que o gás dissolvido se combina espontaneamente para formar correntes de bolha sempre que as rachaduras e cavidades no vidro são maiores que 1,4 μm (um micrômetro, um por milésimo de um milímetro.).

Em seguida, imagens de alta velocidade mostraram que as bolhas aumentam de tamanho à medida que flutuam para a superfície, capturando e transportando gás dissolvido adicional para o ar sobre a bebida. À medida que a concentração de gás residual diminui, a bolha recua.

Em conclusão, os pesquisadores estimam que pode haver Entre 200.000 e 2 milhões de bolhas Ele atirou antes que o litro de cerveja desaparecesse completamente.

Qual é o benefício de tudo isso?

Por exemplo, descobriu-se que defeitos de vidro afetam a cerveja e o champanhe de maneira diferente, com mais bolhas se formando na cerveja do que no champanhe, quando defeitos maiores estão presentes. A partir daqui, pode-se concluir que há uma razão pela qual os gourmets escolhem um tipo diferente de copo para cada bebida, mas talvez também copos mais específicos possam ser feitos com mais ou menos espuma.