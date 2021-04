FIMMG Bari – #iorispettolafila Dia de protesto da medicina pública contra a bagunça das vacinas

Sábado, 24 de abril, 10h30 Evento online.

Sábado, 24 de abril de 2021

Convidamos você a participar do #iorispettolafila – um dia de protesto da medicina pública contra a bagunça das vacinas, organizado por VMG Barry online no sábado, 24 de abril de 2021, 10h30, para discutir o progresso e a importância organizacional da campanha de vacinação para Covid-19 e juntos aprendam quais ações podem ser tomadas para resolvê-lo.

Todos os GPs inscritos na Fimmg Bari estão convidados a participar do encontro online, aberto à imprensa, e que terão a oportunidade, dentro do tempo disponível, de falar e contar a sua experiência, seguindo as intervenções institucionais de Filippo Anelli – Medalha de Presidente Bari Médicos e Nicolas Calabrese – Secretário de Femg Bari e vice-secretário Nacional FEMG.

A reunião inclui:

Ver dados sobre vacinas administradas pela Medicina Geral

Apresentação do caso de escassez de segundas doses, da disseminação dos dias de vacinação alocados aos grupos individuais e da falta de transparência na distribuição das vacinas

Testemunhos de médicos de família sobre problemas organizacionais e o conflito crescente com os pacientes que a medicina de família deve enfrentar neste momento de emergência, em conjunto com a campanha de vacinação.

Aqui você encontrará o link do Zoom que poderá usar no sábado, 24 de abril, a partir das 10h30, para participar do evento: https://netmedicaitalia.zoom.us/webinar/register/WN_Lc-u4ncLTL2hEOlyt52NAQ

Neste momento difícil, é importante que a clínica geral se reúna e discuta questões críticas que prejudicam não só o sucesso da campanha de vacinação, mas também a relação médico-paciente.

O evento é aberto à imprensa para que todos os meios de comunicação possam listar os depoimentos e ações decididas pela Fimmg. não perca!