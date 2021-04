Prêmio “Arte, Ciência e Consciência” para Pucci, Piano e Construtores da Ponte Nova

READ Ginásio La Valsusa Guerrilla

“Questa vigilanza cosciente, questa capacità di leadership, questa operatività, a cui niente sfugge ma che guarda l’obiettivo e non si ferma, si chiama coscienza. Per questo motivo il premio Arte, Scienza e Coscienza, alla voce Coscienza, si propone di premiare Marco Bucci e la Struttura commissariale”.

Nel corso della cerimonia di consegna del premio “Arte, Scienza e Coscienza” interverranno, oltre ai premiati Renzo Piano, Giuseppe Bono, Roberto Carpaneto, Pietro Salini e Marco Bucci, il past president Planet Life Economy Emanuele Plata, Andrea Melotto presidente di Infinity Foundation ed Aroldo Curzi Mattei presidente della Fondazione Enrico Mattei, partner dell’iniziativa.

La cerimonia verrà presentata da Iuliana Jerugan, madrina del premio “Arte, Scienza e Coscienza” dalle sue origini. Nel corso dell’evento verrà presentato il libro “Una nave in Val Polcevera” scritto da Alessandra Lancellotti ed edito da Stefano Termanini. La premiazione si concluderà con la consegna del testimone del premio “Arte, Scienza e Coscienza” 2021 al Console del Kazakistan Stefano Franciolini e ad Albano Carrisi che, in veste di amico del paese, ritirerà il testimone del premio 2021 per consegnarlo, nel dicembre 2021, in una cerimonia ufficiale in programma a Nur-Sultan (Kazakistan).

Génova. Dedicado ao arquiteto Renzo Piano, uma Giuseppe BonoE a Roberto CarpanetoE a Pietro Salini Ed A. Marco Pucci, Prefeito de Gênova e Comissário Extraordinário para a Reconstrução da Ponte Polcevera, Prêmio “Arte, ciência e consciência“ 2020 está agora em seu décimo segundo ano.

Os vencedores receberão o prestigioso prêmio durante uma cerimônia marcada para segunda-feira, 26 de abril de 2021, no salão de atuação do Palácio de Torcy, no coração de Gênova. O evento será visível ao vivo e “presencial” de acordo com os regulamentos anti-Covid em vigor.

Como indiquei várias vezes, a nova ponte tem a rigidez do concreto e a leveza da luz, pois é feita de ar e de ferro – confirma ele. Claudio Meluto, Patrocinador da iniciativa cultural nascida em 2008 – é “uma ponte que deveria funcionar como ponte” mas pressupõe um conhecimento íntimo da beleza particular de Génova e é nela enxertada e adaptada. É uma obra de arte, que ele criou é um artista. Assim, o prêmio foi atribuído, sob o título artístico, ao arquiteto Renzo Piano. Ele mesmo, Renzo Piano“Não basta um arquiteto para construir uma ponte: é preciso conhecer os relatos dos muitos engenheiros e técnicos que projetaram o esqueleto e estudaram detalhadamente, parafuso por parafuso, parafuso após parafuso”, explicou.

“o prêmio Arte, Ciência e Consciência 2020, Na Ciência, ele foi designado para a aliança gêmea de empresas que construíram a nova ponte,DemoliçãoEd IConstrutores“, Que nunca parou, nem com o mau tempo nem com a epidemia que ocorreu, e os” vigilantes “(gestores de projecto) da Rina Consultoria. A ponte não podia ter sido construída, e certamente não nos tempos em que foi construída, se não era Existe uma “estrutura” capaz de coordenar o trabalho de todos, resolvendo todas as dificuldades, resolvendo todos os problemas e encontrando soluções cada vez capazes de eliminar tempo e recursos desperdiçados.

Este despertar consciente, esta capacidade de liderança, este processo, do qual nada escapa a não ser que olha para a meta e não para, chama-se consciência. É por isso que o prêmio Arte, ciência e consciência, Sob o título de pronome, propõe uma recompensa Marco Pucci E a estrutura de delegados. “

Na cerimónia de entrega do prémio “Arte, Ciência e Consciência”, para além do Prémio Renzo Piano, intervêm Giuseppe Bono, Roberto Carpaneto, Pietro Salini e Marco Pucci, ex-presidente da Planet Life Economy. Emmanuel SilverE a Andrea Meluto Presidente da Infinity Foundation Ed Aroldo Corzi Matte O presidente da Fundação Enrico Matte é parceiro da iniciativa.

A cerimônia será apresentada por Julian GeroganPrémio Arrabah de “Arte, Ciência e Consciência” desde o seu início. Durante o evento, o livroUm navio no Val PolisveraEscrito por Alessandra Lancelotti e editado por Stefano Termanini. A cerimônia de premiação terminará com a entrega da varinha do prêmio “Arte, Ciência e Consciência” de 2021 ao Cônsul Stefano Franciolini do Cazaquistão e a Albano Karisi, que, como amigo do país, receberá a doação do prêmio de 2021 para ser entregue em dezembro de 2021, em uma cerimônia oficial programada em Nur-Sultan (Cazaquistão).