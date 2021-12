Comer esses vegetais no café da manhã reduziria o açúcar no sangue e, ao mesmo tempo, manteria o diabetes

Se os feitiços de Natal nos colocaram à prova, provavelmente já estamos preocupados em consertá-los. Aqueles com doenças crônicas estão especialmente preocupados. Estes incluem, por exemplo, aqueles que sofrem de colesterol ou hipertensão, mas também aqueles que sofrem de hiperglicemia e diabetes. Para voltar às aulas depois das férias (e não só), as duas dicas úteis são as habituais: viva uma vida ativa e faça uma alimentação saudável. Quanto à dieta para reduzir o açúcar elevado no sangue e o diabetes, um novo estudo lançou luz sobre as propriedades de uma planta exótica ainda pouco utilizada na Europa. De acordo com especialistas, comer este vegetal no café da manhã reduziria o açúcar no sangue e, ao mesmo tempo, manteria o diabetes sob controle. A opinião é sustentada por algumas evidências científicas obtidas por meio de pesquisas de campo. Então, vamos ver o que são vegetais e por que devemos incluí-los em nosso café da manhã.

Existem muitas regras nutricionais a serem observadas para aqueles com alto nível de açúcar no sangue e diabetes. Normalmente, os especialistas aconselham não comer diferentes tipos de frutas açucaradasEnquanto os vegetais são permitidos. Poucos, pelo menos na Itália, incluem o nopal em sua rotina alimentar. de acordo com um Procurar Confiável, compartilhada nas páginas do Istituto Superiore di Sanità, esta hortaliça mexicana trará grandes benefícios contra o diabetes.

O nopal é um vegetal comumente encontrado nos cogumelos mexicanos, obtido da Opuntia, uma planta muito semelhante à figos da Índia. De acordo com alguns, consumir nopal manterá o nível de glicose no sangue. Agora, um estudo realizado na Universidade Autônoma da Baja California em Tijuana (México) e publicado na revista Diabetes parece confirmar isso.

Prato anti-diabético de vegetais

Pesquisadores da Universidad Autonoma de Baja California queriam confirmar as supostas propriedades antidiabéticas do nopal. Para fazer isso, eles examinaram uma amostra de 36 pacientes, todos eles com diabetes tipo 2. Os pesquisadores dividiram a amostra em dois grupos. Os dois grupos tomaram o mesmo café da manhã após 12 horas de jejum, com apenas uma diferença. Um café da manhã também incluía nopal, enquanto o outro não. De acordo com os dados coletados, o aumento do açúcar no sangue foi menor no grupo que tomou Nopal. Isso levou os cientistas a concluir que as propriedades intrínsecas desse vegetal estavam corretas. Nopal controlará os níveis de açúcar no sangue e, portanto, será um excelente aliado contra o diabetes.

