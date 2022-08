Artemis: a bordo de um satélite com destino a um asteróide

Lote pequeno, mas… A peculiaridade desta missão é que este pequeno satélite será impulsionado por uma “vela solar”. As velas solares são sistemas que derivam propulsão no espaço através de fótons emitidos pelo sol. Essas partículas ainda não têm massa quando atingem um objeto, podem fornecer um pequeno impulso.

A bordo do foguete SLS (Space Launch System), já pronto na plataforma de lançamento 39B do Cabo Canaveral, aguardando lançamento em 29 de agosto para a missão Artemis I, viajarão 10 pequenos (também) satélites Cubesat, incluindo o IceCube que estudará o gelo lunar . Outro deles, uma vez lançado de um foguete, terá a missão de alcançar um asteroide, como parte da missão Scout Near-Earth Asteroid (NEA Scout) estabelecida pelo Marshall Space Flight Center da NASA em Huntsville, Alabama e pela Jet NASA Propulsion Laboratório em Pasadena, Califórnia.

No espaço, as coisas são diferentes. As leis da física afirmam que cada ação corresponde a uma interação igual e oposta, então quando os fótons do sol ricocheteiam em uma espaçonave, neste caso específico na vela, eles são empurrados levemente na direção oposta.

Um único fóton, é claro, produz pouco impulso, mas uma grande quantidade de fótons pode fornecer impulso significativo. Esta não é a primeira vez que velas solares são implantadas no espaço e cada vez os resultados foram encorajadores.

preço baixo. “A ideia para este projeto”, explica Les Johnson, diretor de tecnologia a bordo da missão, “começou de uma pergunta: é possível usar uma pequena espaçonave para realizar missões no espaço profundo e ter dados científicos de alto nível a um baixo custo de retorno? Foi um grande desafio que aceitamos e estamos cientes.” ».