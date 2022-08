Adeus exercícios físicos, depois de anos de estudos, a pílula que a substitui aparece de vez

Eliminar os esportes e tomar a pílula anticoncepcional é a notícia que surgiu após anos de estudo que todos esperavam. Uma revolução no mundo do fitness e para quem simplesmente quer manter a forma.

quantas vezes você quer desistir do exercícioQue tipo de pílula você tomaria para manter a forma? É um daqueles desejos Muitas pessoas expressaram isso e hoje existem alguns estudos que confirmam a possibilidade disso após anos de pesquisa.

Os benefícios do exercício entre fadiga e suor

Como somos jovens, o conselho é Praticar esportes Projetado especificamente para o seu corpo. Quando você crescer, você deve encontrar a disciplina mais adequada seguindo um estilo de vida correto e uma dieta saudável.

Para quem não tem intenção de fazer exercícios saudáveis, o conselho é pelo menos caminhar 30 minutos por dia Para derreter a gordura e manter o corpo em forma.

De qualquer forma, parece necessário para a saúde fazer pelo menos um exercício básico durante o dia e a vida.

A pílula em vez de exercício físico: o estudo

Há algo novo que pode mudar o rumo das coisas e do exercício físico em geral. No Faculdade de Medicina de BaylorAlguns pesquisadores realizaram um estudo publicado posteriormente na revista Nature. Isso se refere a uma molécula específica, uma molécula que o corpo produz durante o exercício físico que é capaz de reduzir a gordura e o apetite.

Para chegar a esses resultados, somos chamados a fazê-lo Muito esforço, esforço e atenção E foco mental para não cair em tentação. Além disso, todos os dias vamos ao ginásio ou ao local de treino com fato, independentemente das condições meteorológicas.

O estudo acima se concentra em um descoberta especial E sobre o fato de que a molécula pode ser substituída artificialmente. Adeus exercício físico e suor? Parece que com uma pílula você pode compensar o sacrifício e ser feliz para sempre. Vamos explicar?

Os pesquisadores conduziram o estudo analisando amostras de sangue de camundongos que corriam em uma esteira. lá Descoberta Enfatiza um aminoácido modificado – Lac-Phe – produzido a partir de fenilalanina e lactantes.

Camundongos jovens (e pobres) com sobrepeso receberam esse aminoácido que reduziu sua fome em 50% em 12 horas. Um efeito especial não depende do movimento e muito menos do gasto de energia.

Uma descoberta que acabaria com exercícios físicos Para todas as pessoas que fazem isso como um dever, manter-se em forma e saudável por toda a vida. Não só isso, mas também ajudará as pessoas que sofrem de certas doenças ou estão em tal estado de desconforto que não podem praticar nenhum esporte.

Obviamente isso A fala é muito sensível Porque os benefícios do exercício não estão apenas relacionados à regulação do apetite e perda de peso. Caminhar ou se exercitar também afeta a mente, o coração, a autoestima e a felicidade. O conselho é encontrar um regime interessante que possa ser semelhante ao seu estilo de vida e ao seu jeito de ser.