O verdadeiro problema dos cientistas concorrendo à política

Como acadêmico, você pode ser herói, mas como político, você é apenas um amador. Você não precisa se colocar na pior das duas categorias

Durante as próximas eleições, testemunharemos um novo fenômeno, ou pelo menos um ocorrendo em uma escala não observada anteriormente: Ter candidatos retirados das fileiras da comunidade científica, em oposição a um número maior do que o habitual de candidatos da região daqueles que se opõem à ciência, e gostaria de substituir sua crença favorita (ou melhor, seu próprio conjunto de conspirações alternativas). Não vou lidar com aqueles que romperam as barreiras da decência desde os dias em que o Movimento Cinco Estrelas demitiu apoiadores de todo tipo de bobagem, desde que fosse uma expressão de oposição ao que seus predecessores haviam feito; Não vou tratar disso, embora sem dúvida também neste caso observemos atualmente um fenômeno que opera em níveis bastante diferentes do que foi visto até agora, em que listas inteiras foram estabelecidas em franco contraste com os “fatos oficiais”, para a “ordem”” E em apoio de todos os tipos de bobagens úteis para aquecer as mentes.

Por outro lado, estou mais interessado em uma breve discussão com meus leitores sobre a participação direta nas eleições e na vida política do país por acadêmicos e pesquisadores que obtiveram alguns merecidos insights durante a pandemia por seu compromisso comunicativo, foram colocados hoje na lista por este ou aquele partido, ou quando não eram candidatos, foram fortemente propostos ou se ofereceram atribuições políticas.

Bassetti, Lopalco, Crisanti: Esses são nomes que todos conhecemos, e alguns deles se relacionam diretamente comigo, se não amizade verdadeira; Meus amigos e aqueles que me conhecem vão me perdoar se eu levantar alguma objeção às suas ações, ou pelo menos algumas perguntas sobre o que vejo acontecendo, e ser paciente com os outros.

Vamos começar de um ponto na introdução: aqueles que se opõem a dizer aos estudiosos, chamados desdenhosamente virostar, que todos devem fazer seu trabalho, e que não se deve aproveitar a maré da popularidade conquistada com base em sua competência para concorrer à política, estão cometendo um grave erro. De acordo com este princípio, ninguém com seu profissionalismo e experiência pode se candidatar, pois todos devem ser convidados “a fazer seu trabalho; esse não é o ponto de relevância, francamente Em um país onde juízes, advogados, professores de direito, filósofos e empresários são candidatos, é difícil ver por que pesquisadores e médicos não se submeteriamÉ evidente entre aqueles que adotaram tal visão poder exigir razoavelmente o voto dos cidadãos.

Depois de examinar o alcance dessa objeção comum, mas errônea, vamos ao que interessa: o problema específico e mais importante no que diz respeito à nomeação de um cientista na política é Confusão de planos a serem realizados, quando na política se utiliza a reputação e o poder daqueles que buscam pesquisar em um setor especializado de maneira científica, alargando assim o campo de batalha e de conciliação de interesses que é o campo apropriado da política. Ou seja, se um partido usa a voz do mundo para atacar um partido político hostil, então, em vez de aprender o método ou se ater às suas conclusões para tomar uma decisão direcionada a respeitar o consenso científico estabelecido, ele se disfarça de lobo da política com a pele de um cordeiro científico, alegando definir seu papel como portador da voz da ciência, enquanto o cientista Um se alistou em suas próprias listas, no máximo, que, por mais importante e agudo que seja, certamente não representa a ciência.

Claro que, para a festa, o importante é direcionar o “Vote na Ciência”, valendo-se da comunidade de especialistas do personagem da lista, assim como quando um famoso herói esportivo ou outra celebridade é colocado na lista: o processo é sempre completo. A mesma coisa, e deve ser entendido exatamente pelo que é. Do ponto de vista do candidato a cientista, isso implica um dever moral fundamental, contrário ao interesse do partido que acaba de destacar: a difícil tarefa de manter o nível de comunicação técnico-científica, no qual sempre se destaca. E separado, do propagandista e útil comunicador do partido, é indispensável ser eleito ou obter a aprovação dos eleitores e políticos do seu partido.

Este é o ponto crucial, pois é um ponto que necessariamente leva a uma necessidade de compromisso em vista da conciliação de diferentes interesses, que é uma atividade típica da política, embora a investigação e a proclamação da melhor verdade possam ser encontradas com Galileu método, que é, em vez disso, a maneira típica do cientista no trabalho. atacar alguém dizendo que se ele seguisse suas instruções, haveria 300.000 mortes em um determinado período, É algo que um político pode fazer, mas não um cientista; Em segundo lugar, para fazer isso, ele deve fornecer evidências e um modelo para o que afirma, para que seus pares possam avaliar matematicamente o peso de sua afirmação.

Quando ouvimos essa afirmação de um candidato a cientista, fica claro que estamos lidando com política, não com ciência.; No entanto, não é do interesse de ninguém resolver o mistério, porque este candidato é especificamente considerado um cientista credível, e despojar as alegações de autoridade científica quando não são comprovadas é exatamente o oposto do que ele pretendia fazer na nomeação. Meus amigos e colegas vão me perdoar (da alternativaNão estou interessado nisso): você provavelmente ganhará votos, mas definitivamente perderá o poder que ganhou com seu trabalho, a menos que voltemos a uma maior sobriedade e não nos engajemos no árduo trabalho de excelência, toda vez que nos proclamamos como político ou como pesquisador, lembramos dados e números, e os separamos de opiniões. Pois, como erudito candidato, e como erudito, temos certeza dos campeões, mas como político somos meros amadores; E você não precisa se colocar na pior das duas categorias.