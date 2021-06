Muitas pessoas notam que notaram algo em seus ouvidos pelo menos uma vez durante seu ciclo de vida. Não estamos falando de um simples zumbido, mas de algo completamente diferente: o estranho fenômeno das orelhas vermelhas e muito quentes que o preocupa demais. Logicamente, quando o efeito se repete continuamente ao longo do tempo, o medo de contrair certas doenças aumenta. Por outro lado, esse problema não deve ser alarmante.

fenômeno estranho

Apenas para tranquilizar nossos leitores que sofrem de orelhas extremamente quentes e vermelhas, queremos entender mais o que está por trás desse fenômeno um tanto estranho.

Uma convulsão ocorre quando cada um de nós está com raiva ou excitado. As orelhas ficam como as de um espião: também ficam vermelhas e quentes. Portanto, ao tocar as orelhas, sente-se o calor e depois corre direto para o espelho para ver a anomalia e ao mesmo tempo detectar a cor vermelha.

Riscos de saúde?

Felizmente, esse efeito não dura muito, na verdade alguns minutos, mas há quem tenha notado essa anomalia ainda por algumas horas. Na verdade, a duração do tempo para orelhas vermelhas e quentes não deve preocupar em tudo. É um fenômeno normal devido ao calor repentino acompanhado de vermelhidão.

Felizmente, a explosão deste evento não é dolorosa. Porém, há detalhes que devem ser acrescentados: caso a pessoa ao mesmo tempo sinta hipersensibilidade a sons, recomenda-se consultar um especialista. Na verdade, o Síndrome da orelha vermelha.

Vamos descobrir as causas das orelhas vermelhas e quentes

As causas mais comuns de orelhas vermelhas e quentes são emoções, queimaduras de sol e desequilíbrios hormonais. O primeiro fenômeno que deve ser colocado sob a lupa é por causa da emoção. Bem, ansiedade, estresse, raiva e felicidade se manifestam pelos ouvidos como uma reação emocional real do corpo. Constrangedor, com certeza, mas nada com o que se preocupar.

O estranho fenômeno das orelhas vermelhas e muito quentes que preocupa demais

Outro episódio que pode gerar orelhas vermelhas e quentes são as queimaduras solares, principalmente no período de verão. Por fim, há um caso de desequilíbrios hormonais, episódios recorrentes na adolescência ou em mulheres na velhice. Como vimos, essas são as principais causas de orelhas vermelhas e quentes, então não há necessidade de fazer nenhum drama em particular.