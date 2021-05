Saber hastear uma bandeira é coisa de camponês

Mounia Manucci, da Universidade de Pisa, e Emmanuel Boni, da Scuola Superiore Sant’Anna, representarão a Toscana nas finais nacionais do FameLab

Pisa – ambos Dois pesquisadores Pisan são candidatos da Toscana Selecionado para a Final Nacional da Edição de 2021 de Fame Lab Itália, Mostre talento para a publicação científica. Para ganhar o acesso à final, a ser disputada em junho em Catânia, foram Mounia Manucci (Universidade de Pisa – Engenharia Estrutural) ed Emmanuel Bonnie (Escola de Estudos Avançados de St. Anna – Biotecnologia) O terceiro classificador Sophia Sarbury (Universidade de Pisa – Astrofísica), que pode assumir a responsabilidade em caso de atribuição. Emmanuel Bonnie também recebeu o Prêmio do Júri do Povo.

Mounia Manucci

Mounia Manucci convenceu o júri a contar a eles ‘Força na forma e melhoria estrutural’Enquanto Emmanuel Boni explicava sua pesquisa sobre Fotossíntese Em “Do amanhecer ao anoitecer, o fluxo de energia”.

As seleções aconteceram sexta-feira, 30 de abril na Scuola Normale, com 30 alunos e pesquisadores de institutos toscanos falando por 3 minutos sobre seus tópicos de pesquisa perante um júri de especialistas (incluindo o autor. Marco Malvaldi) E um júri famoso de 120 alunos do ensino médio que estavam conectados à distância.

O FameLab em Pisa foi organizado porInstituto Nacional de Física Nuclear (Infn), o corpo principal, deUniversidade de Pisa, a partir de Scola Normal Supriori, a partir de Escola Santana de Estudos Avançados, E deObservatório Europeu da Gravidade (egoísmo). Foi coordenado Marco IncagleyPor Infn.

no Vídeo Em anexo, você pode revisar todas as apresentações do FameLab Pisa 2021, Seleções da Toscana para FameLab Italia 2021.