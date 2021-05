A diversidade de sua dieta é a base de uma boa dieta. Nossos corpos serão mais proporcionais e saudáveis, assim como nossos mares. Na verdade, se decidíssemos comprar peixes menos populares, evitaríamos que o atum e o salmão desaparecessem em breve. No entanto, quando nos encontramos em frente à mesa do vendedor de peixes, podemos nos sentir um pouco intimidados com a escolha. Como saber qual é a melhor e mais adequada para nossas receitas? É por isso que hoje falaremos de um peixe sazonal muito saboroso, com poucos ossos e baixo teor de gordura, que é uma panacéia para a nossa saúde e bolsos.

Como distinguir o gornar

Os tipos sobre os quais queremos falar hoje estão lá fora Barco marítimo. Isso é realmente muito fácil de identificar. Tem uma aparência e cor semelhantes aos peixes vermelhos, mas é muito menor. A cauda permanece muito estreita enquanto a boca é muito larga com a mandíbula saliente. A cor do corpo e das barbatanas é rosa ou avermelhada. Se o comprarmos do Mediterrâneo, suas dimensões são cerca de 25 cm por 200 gramas. Para entender se o peixe fresco o sistema é sempre o mesmo. Não deve ser fedorento e os olhos não devem estar embotados.

Este peixe também pode ser conhecido como gnard ou tubarão-martelo.

Um peixe sazonal muito saboroso com espinhas pequenas e baixo teor de gordura é uma panaceia para a nossa saúde e bolsos

Em primeiro lugar, as granadas devem ser compradas na primavera, que é a estação ideal. De um modo geral, o preço ronda os 4 € por kg, o que se revela muito mais barato do que os outros tipos. A carne ainda é muito saborosa, apesar de ter baixo teor de gordura, e pode ser usada em diversas receitas. Podemos usar filetes para molhos ou assá-los no forno. É um peixe que também podemos usar frito ou cozido na frigideira. De qualquer forma, teríamos uma agradável surpresa em encontrar tão poucos plugues.

A limpeza é muito simples, basta abrir o abdômen e retirar as vísceras. Lavamos com água corrente e cortamos as barbatanas com tesoura. Também cortamos a cabeça e reservamos para fazer um bom caldo.

Outro peixe sazonal muito barato que realmente vale a pena experimentar é Açúcar.