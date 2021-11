Boletim da Juventus Sampdoria Sub-16: Finocchiaro é um mágico, a bandeira está balançando

Relatório Juventus Sampdoria Sub-16: Os votos dos campeões da partida são válidos para o sétimo dia do torneio

Cartões de voto e relatórios Juventus Sampdoria U16A partida é válida para o sétimo dia do torneio. registro de jogo

voto

Piras 7 Inocente em relação ao gol cobrado em uma cobrança de falta, torna-se o protagonista com uma boa saída de punho alto.

barriga 7 É um ótimo crossover para os companheiros que povoam a área. Apresenta excelente estilo e visão de jogo, além de boa velocidade com e sem bola. A partir de 68 ′ de Salvo sv

Pagnucco 6.5 A parte baixa com folga para avançar, faz um ótimo trabalho ao longo da ala esquerda junto com Finocchiaro. A partir de 63 ′ Georgiano 6,5 A sua vantagem sobre os detentores de bola é excelente, joga um jogo puramente defensivo.

Scarpetta 7 Tenha cuidado ao cobrir os atacantes adversários. O cartão amarelo que recebeu no primeiro tempo não afetou o seu estilo de jogo.

BOFENDER 7 Ele adora entrar na caixa e sabe como fazê-lo bem. Ele é sempre uma solução viável para seus companheiros, que o procuram para trocar com ele no meio do campo.

Noble 7.5 Na defesa, é uma parede quase intransponível, como mostrado no ataque ao acertar uma vez com uma cabeçada.

Atualização Crapisto 7.5.0 Desempenhando muita substância no meio do campo, ele corre e nunca corta. Na partida final, ele também encontra o gol que fecha a partida definitivamente. A partir de 68 ′ Grosso sv

Ciência 8 É avaliado como 8, como o número de sua camisa, e só poderia ser o caso. Sempre tente se tornar perigoso chutando algumas vezes em direção ao gol do oponente. Excelente desempenho. começando em 49 ′ porque 7 Tente exibir suas qualidades imediatamente. Seu centro de gravidade costuma ser bastante alto, como evidenciado pela gravação que obteve.

soco 8,5 Além de um belo gesto de loft técnico (que merece muitos aplausos), ele possui uma prova de grande inteligência tática. A partir de 62 ′ Nuti 6.5 Bom trabalho não só na fase ofensiva mas também na defensiva, pois muitas vezes desce para ajudar os restantes companheiros.

Finocchiaro 8.5 Brilhante desde o início, ele tenta não dar referências aos zagueiros rivais. Target Lube é um verdadeiro deleite. A partir de 62 ′ Bellebok 7 Ele acende mesmo se os espaços forem apertados, é sempre uma ameaça tangível para a defesa de Dorian.

Pisano 6,5 Ele se move muito para a frente, muitas vezes trocando de posição com seus companheiros de equipe. Em algumas circunstâncias, também é importante para o tiro. A partir de 63 ′ Bixinina 7 Insira o desenho correto, aplicando pressão constante nos porta-bolas.

Banzanaro 7.5.1 A atitude da sua equipa é excelente, sugerindo constantemente o jogo e arriscando pouco ou nada. No segundo tempo, ele mantém a vantagem e fecha as contas antecipadamente.