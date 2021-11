Movember: Uma organização com bigode para apoiar e prevenir a saúde do homem

Investigações de pesquisas científicas e dados epidemiológicos nos convidam a pensar sobre isso. O que está acontecendo no mundo da saúde do homem.

De 2003 até hoje, a equipe MovemberSeu nome é derivado do grupo de palavras em inglês bigode (bigode) e novembro (Novembro), Por meio de propaganda mundial, fortalecendo o poder de prevenção, incitando homens de todo o mundo Para submeter-se a exames periódicos A fim de prevenir o câncer de próstata.

Atualmente, a comunidade científica e os profissionais de saúde trabalham com o objetivo de possibilitar que os homens tenham esse diagnóstico. Para receber suporte e suporte, zelar para que, na medida do possível, sejam recebidas as informações necessárias à proteção da condição física e mental, sem comprometer a saúde sexual da pessoa e dos cônjuges.

O diagnóstico do câncer inclui aspectos biológicos, psicológicos e sociais; Este acontecimento tem um impacto profundo na vida da paciente e na vida do companheiro, a ponto de poder ser considerado “a nossa doença”. A atração, por exemplo, pode mudar os padrões de comunicação dos cônjuges, e assim por diante A intimidade tende a sofrer mudanças. O número do parceiro desempenha um papel crucial no apoio durante as fases pré e pós-operatória, para trabalhar em conjunto nas transformações ocorridas na esfera sexual. Função erétil após prostatectomia Pode estar sujeito a compromisso Por causa de mudanças nos nervos envolvidos nas ereções. Os efeitos colaterais, como ejaculação retrógrada e ejaculação retrógrada, comprimento do pênis encurtado e hemorragia, podem ter um impacto negativo na saúde sexual do paciente.

Na sociedade atual, os textos sociais definem o desempenho da atividade sexual masculina como ativo, caracterizado por um elevado desejo sexual, voltado para o desempenho, e assim atribuem um papel dominante à ereção. Em tal cenário, pareceria que as dificuldades sexuais após a prostatectomia radical podem representar Uma poderosa causa de desconforto para humanos. A função de trabalho em equipe é muito importante, pois a equipe trabalha lado a lado com cirurgiões, urologistas e oncologistas psicologia sexual Apoiar a pessoa e o casal no realinhamento da intimidade, respeitando os tempos de cura e o retorno do bem-estar sexual.

A partir das pesquisas mais recentes da literatura, fica claro que o câncer de próstata é mais comum em homens com mais de 65 anos de idade, É o segundo tipo de câncer mais comum no mundo Atualmente é a terceira causa de morte por câncer em homens. Freqüentemente, seu curso é assintomático, mas há muitos sinais que os pacientes apresentam: entre os mais comuns estão a dificuldade para urinar e a noctúria (estimulação da urina à noite). É bom ter em mente que algumas dicas Pode estar associado a outras dificuldades da próstataPortanto, é importante entrar em contato com o seu médico / urologista para verificar as causas.

A medicina fez grandes avanços no diagnóstico e tratamento: esta possibilidade Permite que você identifique os pacientes com base no risco Assim, oferecemos a eles proteção especial. No entanto, o trabalho preventivo contínuo para a saúde exige maximizar a eficácia desses tratamentos.

Por isso, algumas iniciativas do Com o Bigode se propõem a aprofundar o conhecimento em informática em escala global, investigando constante e ativamente as ferramentas disponíveis para melhorar a qualidade de vida dos homens, do diagnóstico ao tratamento e da recuperação à recuperação ao bem-estar. Por trás disso, parece Abordagem de prevenção é essencial; A normalização das visitas a especialistas é uma das metas da saúde pública global. Prevenir é pensar no valor da própria vida.

Agradecemos à Dra. Ilaria Lenoci pela colaboração