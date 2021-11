Pro Vercelli, contra o Pergolettese Scienza pede ‘orgulho, caráter e brincadeira’

“Contra o orgulho da burguesia, personagem e jogo não podem faltar. As crianças devem ser otimistas, confiantes e positivas. ” Aqui está o que o técnico do Pro Vercelli, Beppe Scienza, disse: Os brancos agora jogam fora contra o Pergolettese (a partida começa às 14h30 em Crema). O Lions voltou de uma semana de rebaixamento, após um segundo tempo ruim, que resultou em um nocaute, no último domingo, contra o Legnago. “O retiro não é punitivo, mas inteligente, e tem nos servido muito. A empresa prova que possui valores importantes: Aproveitamos esses dias para conversar e tentar solucionar nossos problemas. Felizmente foi feito: era preciso ficarmos juntos e aumentar a pressão do grupo já muito próximo. Do ponto de vista emocional, esta foi uma das melhores semanas da minha vida. Agora temos que dar o que sabemos dar. ” A equipe está pronta e ansiosa para entrar em campo. Raspe para jogar, para deixar para trás a idiota do último dia: “Treinei bem durante a semana. Do ponto de vista mental, após o resultado ruim do domingo passado, estamos chateados. Ninguém gosta de derrota. Recarregamos nossas energias. Sinto um grande desejo de vingança por parte de todo o nosso meio ambiente e tenho grande confiança nos jogadores ”.

O profissional busca pontos contra o Pergolettese, mas acima de tudo quer mudar de rumo: “Estamos voltando de uma atuação muito ruim. Como posição, estou convencido de que os meninos estarão prontos para enfrentar qualquer dificuldade. Acredito muito no trabalho, e o resultado é o resultado do desempenho. Sempre mostramos caráter e orgulho, exceto por alguns deslizes. Contra o Pergolettese, temos que ser piores do que antes. Mesmo assim, estou convencido de que a equipe entrará em campo da maneira certa – afirma o treinador -. As derrotas podem acontecer no futebol, mas o que nunca faltará é performance: isso me incomodou contra o Legnago. Não tivemos sucesso. Depois do gol, não jogamos mais como os conhecemos. A empresa nos dá tudo para fazer bem e agora cabe a nós encontrar as soluções. Mentalmente, temos que fazer algo mais, temos que ser caras durões. O medo e a baixa autoestima não levam a nada no futebol e na vida ”.

exercício

Há alguns ausentes, mas na casa do Pro Vercelli são categóricos: sem desculpas, quem vai jogar bem e há jogadores na equipa que, como diz Beppe Scienza, “estão em condições de vencer”. No entanto, alguns jogadores não estarão em campo hoje com o Pergoletes: Bellardinelli, após nova cirurgia, o guarda-redes Valentini, que reclama de uma lesão muscular na coxa, Rizzo, devido a um problema familiar, e Cristini, estão fora das arquibancadas. dia de desqualificação. Porém, também há notas alegres: Azi Yaod, que trabalhou no layoff, e entre as equipes também está Rolando, que superou um problema nos músculos da coxa. O treinador do Lions está pronto para completar a lista obrigatória entre os zagueiros Tintori, Orelito, Massey e Macchioni na defesa. A tradição não se concentra nas unidades: os profissionais podem jogar 3-5-2, além do 3-4-3 visto nos últimos dias. No meio, após o recuo, a camisa inicial pode terminar, no meio, nos ombros de Awua e Emmanuello, assim como Vitale, se a linha for cinco, com Bruzzaniti e Iezzi, nas laterais. Se o placar for quarto, Owa e Emanuelo permanecerão em primeiro lugar a partir do primeiro minuto. No ataque, Comey conseguiu atuar com Della Morte e Gato em uma linha de três vias, apenas com Della Morte em duas direções. Bonino pode começar do banco, estar pronto para entrar na corrida em andamento. Entre outras coisas, Komi treinava em lutas e largadas durante a semana. O Pro de hoje precisa mais do que nunca dos três pontos: Os brancos querem voltar à corrida para não perder muito terreno dos perseguidores diretos (Sudtirol está na frente, o que é 16 pontos). Para o árbitro Pergolettese-Pro Vercelli, Crezzini será de Siena. Os Leões devem jogar outra partida fora de casa no próximo domingo: no Estádio de Pádua às 17h30. –