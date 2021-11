Papardo, casos COVID em medicina interna: Pare de hospitalização. Diretor: “Sem problemas críticos” – Tempo Stretto

Cotonetes positivos de alguns pacientes e dois profissionais de saúde

Messina – “Depois que um swab positivo foi administrado a um paciente internado em clínica médica, novos testes de coronavírus foram realizados que levaram à identificação Alguns pacientes infectados com o Coronavírus e dois membros da equipe de saúdeO anúncio foi feito pelo diretor médico do Hospital Papardo, em Messina, Giuseppe Ranieri Trimarchi. “Depois que o primeiro paciente foi infectado – acrescentou o diretor médico – as novas entradas foram suspensas na enfermaria. Os pacientes foram transferidos para a área de Covid nas enfermarias de doenças infecciosas e respiratórias Os pacientes que necessitavam de cuidados de baixa intensidade eram conduzidos a unidades de saúde adequadas ou em suas residências.

A admissão de medicina interna está fechada no momento, como já foi feito pelo primeiro paciente deu positivo. Todos os outros pacientes que permaneceram na enfermaria são negativos, assim como a equipe. O departamento foi liberado e colocado em segurança. “Não existem certas formas de problemas críticos relacionados a esta situação – Continuou o Diretor Médico – Por fim, devemos lembrar que covid-19 pode resultar de exames mesmo após infecção após o período de incubação “silenciosa” de 6 dias e, portanto, após o swab de entrada ser feito no pronto-socorro ou na enfermaria. Pratique, pode acontecer que seja positivo já dentro da enfermaria e só depois de entrar. Até o momento, todos os pacientes internados em medicina interna deram resultados negativos para o esfregaço molecular. ”