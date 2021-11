Covid: Di Maio, é preciso acreditar na ciência e continuar com a vacinação

Devemos acreditar na ciência e continuar a campanha de vacinação. Foi o que afirmou o Ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional, Luigi Di Maio, ao discursar no Quinto Festival das Religiões, que se realiza na Basílica de San Miniato Almonte, em Florença. O chefe Farnesina explicou que “a questão da Covid atrapalhou nossas vidas, tanto a política externa quanto a interna”, destacando que “onde há mais instabilidade política ou por trás da vacinação, há mais casos”. O problema “deve ser enfrentado com a vacinação. Não podemos deixar o país nas mãos da anticiência. ”Di Maio destacou que a Itália é um dos países mais vacinados do mundo, com 86 por cento das pessoas vacinadas, e reiterou que“ o desafio hoje são as terceiras doses ”. A este respeito, esclareceu que dar reforços nas próximas semanas não significa que as vacinações devam ser feitas semestralmente para sempre. Em seguida, o ministro indicou que “93 por cento dos que estão em cuidados intensivos não foram vacinados. Devemos continuar a trabalhar nas vacinações. ” Por fim, a respeito das manifestações não intencionais, Di Maio disse: “As manifestações pacíficas são o sal da democracia, mas para que a curva de contágio das manifestações cresça, temos de encontrar soluções para as demonstrar com segurança”. (Precisão)

