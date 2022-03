Giarre, Páginas da gloriosa história da aeronáutica italiana

Foi realizado na Sociedade Giarrese de História e Cultura Nacional, chefiada pelo Prof. Nicolò Mineo A primeira parte da conferência do Eng. Isidoro Fresta com o tema: “Cientistas e designers aeronáuticos italianos – a evolução da ciência e tecnologia da aviação desde as origens até a década de 1950”.

Este tópico revelou um fato muito pouco conhecido, que é importante para a história da aviação, não apenas na Itália. O fato que surpreendeu todo o mundo da pesquisa científica no campo da aviação. Um mundo formado por cientistas, engenheiros e técnicos que deram um grande contributo para o avanço deste setor específico e cujo valor é sempre reconhecido internacionalmente. Em alguns casos, como no campo da aerodinâmica hipersônica e hipersônica, a pesquisa italiana na década de 1930 foi uma das primeiras do mundo, e seus resultados formaram a base para o lançamento de pesquisas semelhantes em muitos outros países. Os Estados Unidos, em particular, reconheceram formalmente sua importância fundamental e, após o fim da Segunda Guerra Mundial, trouxeram os mais proeminentes estudiosos do pré-guerra para seus centros de pesquisa e universidades.

Toda essa atividade científica foi viabilizada não apenas pela genialidade dos indivíduos, mas também pela criação e crescimento gradual, tanto para a formação universitária especializada de alto nível, quanto pela criação de estruturas governamentais adequadas, voltadas para cada um dos essenciais. e pesquisa aérea. Sem esquecer, com razão, a constante troca de atividades e experiências com o mundo da indústria aeronáutica italiana.

A principal estrutura de pesquisa, DSSE (Diretoria de Estudos e Experimentos) nasceu em 1927 dentro do Corpo de Engenheiros da Regia Aeronautica e mudou-se, em 1935, para o local de Guidonia ( imagem acima), Onde foram construídas instalações impressionantes e futuristas, foi uma das três primeiras do mundo em termos de importância.

A primeira parte da conferência centrou-se nos pioneiros da ciência e design da aviação e, sobretudo, no desenvolvimento e resultados dos institutos e organismos de formação e investigação. A conclusão chamou a atenção dos presentes para uma breve ilustração dos principais italianos que deram uma importante contribuição para o avanço das ciências aeronáuticas, não apenas na Itália.

A segunda parte, agendada para um encontro posterior, incidirá sobre os principais designers italianos entre o final da Primeira Guerra Mundial e os anos 1950.

Hoje a Itália vive com orgulho a história da aviação, marcada pelas façanhas dos pioneiros da aviação, pelos sonhos de homens e pilotos dispostos e pelos voos realizados com grande empenho.

Anna Fischer