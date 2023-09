Perder peso comendo mais: parece bobagem, mas é possível | Especialistas em nutrição chocam a todos

Aprenda como perder peso comendo mais. Basta fazer certo e seguir as regras certas para voltar à forma rapidamente.

Quando se trata de dietas para perder peso, as palavras nunca parecem ser suficientes. Na verdade, estudos nesse sentido se sucedem constantemente o que sempre leva a novas descobertas e modificações na forma como nos alimentamos. Nos últimos anos, por exemplo, tem havido uma necessidade de deixar de contar calorias.

E tudo por uma questão de coma mais. Parece, de fato, que para perder peso não importa quantas calorias você ingere, mas sim o que você ingere. É claro que exceder as suas necessidades calóricas sempre levará ao ganho de peso, mas isso não é tudo. pelo contrário, Aprenda a comer bem e de forma equilibrada Pode mudar as coisas para melhor, ajudando você a se sentir saciado e a perder peso sem muitos sacrifícios.

Como perder peso comendo mais: as regras que devem ser seguidas

Partimos do pressuposto de que para se alimentar bem é muito importante ter uma boa educação nutricional e algumas noções básicas sobre as propriedades dos alimentos. Portanto, ter esses conceitos pode ser útil Consulte um nutricionista que explica cada parte do seu programa, permitindo-lhe assim adquirir os fundamentos básicos de uma alimentação saudável. A chave para a vida sem fazer dieta é realmente aprender a se alimentar de forma saudável e fazer isso para o resto da vida. É nesse contexto que surge a possibilidade de consumir mais alimentos. Obviamente, isso não significa abusar de massas ou junk food, no entanto Escolha alimentos saudáveis Que, com as mesmas calorias, contém menos e sacia muito mais.

Na verdade, cem calorias dando a ela um doce não terão o mesmo efeito que cem calorias dando a ela uma fatia de pão integral com creme de amendoim. Isso ocorre porque o primeiro aumentaria o nível de insulina (também conhecido como o hormônio que engorda), enquanto o segundo o manteria estável. A diferença se deve à presença de fibras, proteínas e gorduras boas na panificação com creme de amendoim, que é dramaticamente superior aos doces feitos apenas com açúcar.

a A regra que pode ser aplicada a qualquer alimentoE procure consumir mais sem ganhar peso e até obter um efeito emagrecedor. Aqui, macarrão integral em vez de macarrão branco pode fazer a diferença. O mesmo se aplica a uma porção de peixe ou carne branca em substituição à carne vermelha. A fruta em vez da sobremesa será muito maior, e uma salada com proteínas e gorduras boas irá saciá-lo muito mais do que um pequeno sanduíche. Todos os truques que você só precisa adquirir, talvez, com as regras japonesas para perder peso e mantê-lo. Resultados? A vida não é mais uma dieta E sem sentir fome. E tudo isso enquanto ganha mais energia e perde o peso que você sempre desejou.