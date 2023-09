Ele foi curado pela ciência, não pelo trabalho. Pellegrino: “Contaram-me sobre a discriminação contra ex-pacientes com câncer”

O Conselheiro Regional da Campânia, Tommaso Pellegrino, da Italia Viva, continua a sua luta contra a discriminação das pessoas com doenças oncológicas e apela a qualquer pessoa que denuncie situações punitivas. Ainda há muitas oportunidades de emprego que são negadas a candidatos com histórico de cancro, como aconteceu com uma mulher chamada Lúcia, a quem foi negada a oportunidade de entrar no mundo das finanças por ser uma ex-paciente com cancro.