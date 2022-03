Santagostino lança serviço de medicina básica com e para refugiados ucranianos (25/03/2022)

“Para a administração de refugiados ucranianos na Itália, a forma que tem mil razões para trabalhar é tentar prestar os serviços que surgirão com os mesmos refugiados que tenham as competências necessárias. Como Santagostino, continuaremos esse caminho em termos de saúde, incluindo médicos e enfermeiros ucranianos que chegaram como refugiados para atender às necessidades dos próprios refugiados ucranianos, mas se aplica a todos os serviços necessários ”: Com estas palavras Luca Foresti, CEO de Santagostino, lançou hoje um apelo à ação para criar um serviço médico básico com e para refugiados ucranianos.O primeiro objetivo é organizar um ambulatório em Milão com profissionais ucranianos, principalmente no campo da medicina básica, vacinas para escola e trabalho e apoio psicológico .

“Acredito firmemente neste projeto, que é crucial para melhorar a gestão de longo prazo dos refugiados ucranianos na Itália. Procuramos, como Santagostinho, médicos, enfermeiros e psicólogos ucranianos que chegaram como refugiados para que encontrem um emprego que qualifique suas habilidades e ajudem seus companheiros de vida neste momento doloroso, devolvendo dignidade e confiança a todos”, explica Forest.

Santagostino recorre às associações que realizam um censo desse fluxo de famílias e indivíduos que chegam a Milão, a instituições e indivíduos, para dar ao projeto uma base econômica sólida. “Convidamos a todos a relatar a presença dessas figuras profissionais entre os refugiados. Mas todos podemos contribuir, por exemplo fazendo um donativo, através da organização sem fins lucrativos Ascolto, uma visita a quem mais precisa». A organização sem fins lucrativos Ascolto ([email protected]) é parceira de Santagostino há anos em projetos sociais: trabalha exigindo convênios com associações locais (por exemplo, houve Caritas Ambrosiana, Associação Don Gino Rigoldi, WeWorld Onlus, Fundação Sicomoro. …). A associação recolhe as necessidades de saúde dos doentes e encaminha os casos de debilidade que não conseguem aceder ao serviço público para a Ascolto, que os atende gratuitamente através das estruturas de Santagostino e assegura a remuneração dos profissionais médicos.