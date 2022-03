Defina e resolva: Uma ciência comparando objetos diferentes: anatomia__. Abaixo você encontrará a resposta para resolver as palavras cruzadas semana de quebra-cabeça E outros jogos como Cody Cross.

Caso você conheça outras soluções para a mesma dúvida, por favor, comente sugerindo outras soluções.

Solução de 9 caracteres: COMPARATA

Significado/Curiosidade: A ciência que compara diferentes organismos: Anatomia__

EU ‘anatomia O ser humano é basicamente o estudo científico da morfologia do corpo humano adulto. Dividido em anatomia macroscópico e anatomia microscópico…

Predominante nos ensinamentos da literatura comparação Na Itália. Embora exista literatura na Europa Oriental comparação O verdadeiro nunca foi praticado… Definição e solução atualizadas no sábado, 26 de março de 2022

Outras definições com saber; comparar; Diferente; Objetos; anatomia; Conhecimento com o desconhecido. A ciência que estuda a instabilidade da região; Freud ensinou a ciência que trata dos bacilos e cocos; check ndo comparação; Controles sendo comparados ndo; eles comparam ndo; enfrentar rsi na competição; Figos mutantes são usados ​​para vários jogos de tabuleiro; vários, alguns; rasgado em vários lugares; Super seres são seres de outros mundos. O estudo da relação entre os organismos vivos e o ambiente em que vivem; seres humanos; Na anatomia encontramos perto da fíbula. O princípio da anatomia na anatomia é usado em contraste com o caudal. Na anatomia está localizado entre as duas epífises. Pesquisar tarifas