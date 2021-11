Novas preocupações com a saúde da Rainha por causa da foto: médicos explicam

recentemente Uma foto da rainha preocupa o mundo; Na foto é claramente notado que as mãos Quem é claramente o governante de vida mais longa do mundo? de tez roxa.

O de 95 anos foi hospitalizado há algum tempo Para realizar uma série de testes que no final Eles não encontraram nenhum problema de saúde específico Nas mulheres, se não um pouco cansadas e com dores nas costas.

Na respectiva foto Rainha Elizabeth em reunião cara a cara Com o General Sir. Nick Carter, nos quartos do Castelo de Windsor. A foto saiu Ontem na web, à primeira vista foi visto como um sinal de recuperação. mas A cor visivelmente púrpura das mãos levantou muitas questões Sobre as possíveis causas, além da idade avançada da rainha.

A cor roxa da rainha é alarmante, mas os médicos estão tranquilos quanto às possíveis causas desse fenômeno

o ponto. J Firma subordinar Shakespeare Medical Center Anuncie parametro“:”Pode ser o fenômeno de Raynaud ou Pode conter apenas mãos frias. Violeta é causada por sangue desoxigenado. “

Além disso, esse fenômeno pode ser causado por “má circulação sanguínea, fragilidade da pele, aparecimento de veias, hematomas, perda de sangue nos tecidos subcutâneos”.

A Rainha não comparece a um evento pessoal há mais de um mêsExatamente da recepção da Cúpula Mundial de Investimentos realizada em Windsor na terça-feira, 19 de outubro.

No dia seguinte, veio a informação de que a Rainha, a conselho médico, faria uma trégua, e mais tarde foi anunciado que ela faria uma trégua. Ele foi levado ao Hospital King Edward VII para “investigações preliminares”.

a rainha forçado a deixar a COP26, Reunião de Líderes Mundiais sobre Mudança Climática realizada em Glasgow. primeiro encontro Depois que ele foi baleado Boris Johnson trapaceiaNo entanto, nenhuma foto foi tirada do evento.

General senhor. Nick Carter, na foto, deixará seu cargo como Chefe do Estado-Maior da Defesa no final do mês.