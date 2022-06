Não mantenha esta posição por 10 segundos? Riscos em 7 anos

Confira um estudo científico publicado em Jornal Britânico de Medicina Esportiva Sobre um pequeno teste: Capaz de ficar em uma perna em “postura do flamingo” por pelo menos 10 segundos eu posso ajudar Prever o risco de morte dentro de sete anos.

A previsão é arriscada à primeira vista, mas segundo os pesquisadores, este simples teste de equilíbrio يمثلTeste importante do girassol em avaliação A condição física geral da pessoa. O estudo intitula-seO desempenho bem sucedido de uma perna em pé por 10 segundos prediz a sobrevivência em indivíduos de meia-idade e idosos‘Isso é dizendo’O desempenho bem-sucedido do equilíbrio unipodal de 10 segundos prediz a sobrevivência em indivíduos de meia-idade e idosos“.

Já à primeira vista, de fato, percebemos que aqueles que não conseguem ficar pelo menos 10 segundos em uma pose de flamingo têm Maiores chances de envelhecer, ter excesso de peso ou diabetes.

Participe do estudo relevante 1.702 brasileiros entre 51 e 75 anos. Eles foram solicitados a tirar os sapatos e as meias e descansar o dedo do pé livre na parte de trás da perna oposta, mantendo os braços ao lado do corpo e olhando para a frente. eles eram São permitidas três tentativas cada mas Uma em cada cinco pessoas não consegue completar o testeExistem alguns sinais de saúde bastante preocupantes.

Em 7 anos, 123 das pessoas que participaram do estudo morreram (a maioria não completou o teste)indicando que a incapacidade de ficar em pé em uma perna por pelo menos 10 segundos resulta em uma Aumento de 84% no risco de morte.

Os pesquisadores concluíram que a avaliação do equilíbrio usando o teste de manutenção da posição do flamingo é capaz disso Fornecer feedback imediato e objetivo ao paciente e aos médicos em relação ao equilíbrio estático. Verificação simples e instantânea que pode agregar informações úteis sobre Risco de mortalidade para homens e mulheres de meia-idade e idosos.