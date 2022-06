As mais belas cerimônias de revistas científicas

Qualquer dono de gato que se preze dirá que seu animal de estimação é o mais fofo de todos. No entanto, a ciência identifica as raças de gatos mais bonitas – aqui está qual é.

Quais são as raças de gatos mais bonitas?

Quando se trata de beleza, seja rostos humanos ou rostos, a palavra-chave é sempre a mesma: proporções. Há alguns dias estávamos falando sobre a proporção áurea e como os rostos com o número mais próximo são considerados mais bonitos. Bem, o mesmo é verdade para raças de gatos.

Gostaria de adotar um gato aqui está o que você precisa saber

Floresta Norueguesa e muito mais

Relatar o estudo, realizado pela comunidade All About Cats, é Correio diário. Essa proporção áurea foi usada para estabelecer a raça de gato mais bonita, e o primeiro lugar foi conquistado igualmente por três espécies: Floresta Norueguesa, Azul Russo e Manx. Todos eles têm proporções muito próximas à seção áurea, a uma distância de apenas 0,03 pontos. Em segundo lugar ficou outro empatado, Ragamovin e Sibéria, duzentos a mais que o líder. Descendo várias vezes, até o 10º lugar, encontramos Korat, Ocicat e Ragdoll: todos a 0,14 pontos da Seção Áurea. Em vez disso, o Himalaia ficou em último lugar, com 58,49 pontos de partida do número da Seção Dourada.

lista completa

Já vimos primeiro e segundo lugares: o American Curl está em terceiro, 0,06 pontos atrás. Em quarto lugar está o Selkirk Rex e o Siamês com 0,07 pontos. Em quinto lugar está o Maine Coon, com pontuação de 0,09 pontos. Em sexto lugar, o Mau Egípcio e o Angorá Turco, com pontuação de 0,1 pontos. Em sétimo lugar está o Bobtail Americano, com pontuação de 0,11 pontos. Em oitavo lugar estão as americanas White Hare, Berman e Bixbypop, com pontuação de 0,12 pontos. Em nono lugar está o American Shorthair, com pontuação de 0,13 pontos: já mencionamos o décimo. Na décima primeira, encontramos Chartreau, com 0,15 pontos.