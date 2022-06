Para soluções impopulares, você precisa ser corajoso.”

Apesar do aumento de casos, poucos estão usando mascarar. Na rua, no transporte público e nos clubes, você nem se esquiva de falar sobre isso. “Há uma eliminação em massa da epidemia – observa Walter RicciardiAssessor do Ministro da Saúde Roberto Speranza Professor Emérito de Saúde Pública e Aplicada da Universidade Católica de Roma -. As pessoas desejam voltar ao normal, mas acabam sendo infectadas ao fazê-lo, e só então perceberão o que fizeram de errado”.

Máscaras, premissa de extensão em ação: “Ffp2 é obrigatório a menos de dois metros de distância”

Se a epidemia não parar, a responsabilidade é de quem não se precaver?

Se você deseja evitar um vírus altamente contagioso, não pode contar com a boa vontade dos indivíduos. Existem dados objetivos sobre os quais as decisões podem ser tomadas, e os governos devem ter a coragem de tomar ações impopulares. Caso contrário, as pessoas vivem normalmente, até que infelizmente acontece que alguém acaba no hospital. Essa nova onda era amplamente esperada em março. Agora só pode ser contido se uma série de medidas de prevenção forem restabelecidas.”

As proibições e multas ainda são necessárias para evitar o pior?

“Quando você tem um vírus de baixa infecção, você pode tolerar 15-20% da população desprotegida circulando livremente. Mas diante de um vírus tão transmissível, não se pode confiar no comportamento individual correto. Não esqueçamos que o modelo sueco foi baseado precisamente no sentido de responsabilidade dos indivíduos, e levou a mais mortes do que outros países. Se considerarmos que os cidadãos suecos, por outro lado, são muito disciplinados, para não falar do que pode acontecer noutros países…».

A cobertura vacinal é insuficiente?

“Somos cerca de 8 bilhões de pessoas. Repito que o vírus é um dos mais contagiosos da história da microbiologia. Então, se você permitir que se espalhe, encontrará campo livre. Infelizmente, com essas variáveis, a vacinação não desempenha um papel protetor contra a infecção. Felizmente. Ele o faz contra a doença. Mas o impacto negativo sobre as pessoas vulneráveis ​​ainda está lá.”

Talvez fosse necessária mais liberdade, pelo menos para o benefício da economia?

“Se houver saltos nos casos, como há neste momento, com mais turistas entrando do que antes da pandemia e pessoas viajando de avião circulando sem máscaras, fica claro que, em última análise, a saúde de um país está em risco. Na verdade, a pressão será tão forte que você terá que tomar fortes medidas restritivas.”

No entanto, a Organização Mundial da Saúde também elogiou a Itália por gerenciar a pandemia. O que você está fazendo de errado agora?

Adaptamo-nos a outros países. Não esqueçamos que quase todas as democracias ocidentais têm governos de coalizão, portanto, há sensibilidades diferentes. Na Itália, há alguns partidos que se opõem a essas restrições, como também acontece na Alemanha, com o Partido Democrata Livre, o Partido Liberal Democrata contrário às máscaras. Na verdade, conseguimos mantê-lo, mas não pelo tempo necessário. É claro que, no final, se você tomar decisões de compromisso, pagará as consequências”.

O CTS será necessário novamente?

A voz dos estudiosos não diminui. Existem os órgãos técnicos, o ISS e o CSS, ou seja, o Instituto e o Conselho Supremo de Saúde. O problema é que a voz não é audível e está vinculada a decisões. Um bom exemplo disso é a natureza não obrigatória das máscaras nas aeronaves. É uma decisão que não tem base científica e, no entanto, foi tomada, não apenas na Itália. No momento, há centenas de voos atrasados ​​devido à falta de pessoal a bordo; Na verdade, quase todos eles estão infectados. É um mecanismo preocupante e irracional em nível global.”

Mas será que é apenas um problema com as máscaras?

As decisões são tardias, locais e insuficientes para comprovação científica. A vacinação parou. Tenha em mente que 80% das pessoas com mais de 80 anos não foram vacinadas com a quarta dose. 60 por cento das crianças não são protegidas. O teste e o rastreamento não são sistemáticos, o isolamento é frequentemente contornado, o ar ambiente não é controlado e a distância é ignorada. Se continuarmos assim, fica claro que no outono, quando as escolas reabrirem, a situação será preocupante”.