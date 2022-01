Quantas vezes por mês um homem deve ejacular para ser saudável?

Quantas vezes um homem deve ejacular por mês para ser saudável? Descubra a opinião especializada.

Uma boa saúde física e mental também está associada ao bom sexo. Orgasmos trazem vários benefícios. Alguns especialistas creditam a frequência média de orgasmos masculinos que promovem uma boa saúde.

Não haverá dúvidas quanto ao número médio de ejaculações mensais que garantem a um homem uma boa saúde física e mental. A Healthline cobriu o assunto com o conselho de alguns especialistas e aqui está o que eles concluíram.

Quantas vezes por mês um homem deve ejacular?

Você já se fez essa pergunta? talvez sim. Nós conhecemos um Alcançar uma vida sexual traz muitos benefícios Em termos de saúde. Quanto aos homens ejacular regularmente Principalmente ajuda a proteger próstata O risco de desenvolver câncer, conforme mostra estudo publicado na revista Urologia Europeia Realizado em 31.925 homens.

A pesquisa acima também determinou o que deveria ser Número médio de ejaculação em homens Para maximizar a proteção da próstata: 21 vezes por mês.

De acordo com os resultados deste estudo, isso será suficiente 21. ejaculação mensal Reduzindo o risco de câncer de próstata 33%. A ejaculação ajuda a eliminar as toxinas do corpo. Obviamente, além da ejaculação regular, existem outros fatores cruciais para a saúde da próstata, para citar um estilo de vida saudável assim Atividade física regular.

Quais são os benefícios da ejaculação?

As observações científicas avaliaram as propriedades positivas relacionadas à ejaculação. Quer ocorra por contato sexual ou pelo uso de excitação sexual subjetiva, a ejaculação favorece a evacuação do esperma, cujos benefícios foram comprovados cientificamente. Além de reduzir o risco de câncer de próstata, os especialistas aconselham os homens a ejacular com frequência:

O orgasmo reduz o nível de ansiedade e estresse. Você certamente notará o estado de relaxamento típico que investe o corpo após a relação sexual. O orgasmo libera prolactina e oxitocina, que são hormônios indutores do sono, no corpo.

Você certamente notará o estado de relaxamento típico que investe o corpo após a relação sexual. O orgasmo libera prolactina e oxitocina, que são hormônios indutores do sono, no corpo. para Orgasmo promove saúde cardíaca Além disso, melhora a circulação sanguínea e a oxigenação do corpo, como evidenciado por este estúdio.

Além disso, melhora a circulação sanguínea e a oxigenação do corpo, como evidenciado por este estúdio. Pode ter orgasmo Reduzir enxaquecas Isso prova isso estúdio.

Não apenas um orgasmo, mas também estado de excitação Possui efeitos benéficos à saúde, também comprovados cientificamente. O aumento do desejo sexual leva à sua secreção Oxitocina e dopamina, hormônios relacionados ao bom humor e apego, conforme mostrado em estudando. A excitação também promove a redução do estresse.

Fazer amor, orgasmos regulares e ejaculação é o suficiente Sente-se sexualmente satisfeito? Fazer amor é importante, mas também importante sentir-se bem Em harmonia com o parceiro.

Além de ouvir seu corpo e entender quais são seus desejos e prazeres pessoais, e seus caminhos para o prazer, você também deve aprender como comunicá-los ao seu parceiro e certificar-se de que eles sigam nessa direção. Obviamente, isso se aplica a ambos os parceiros.

Não se esqueça doA importância das preliminares Faça uso de carícias e estímulos para alimentar o desejo e a comunicação íntima um com o outro e você melhorará significativamente a qualidade de seus relacionamentos.