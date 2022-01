Foi assim que o peixinho dourado conseguiu dirigir um carro robô

AGI – Goldfish Ele conseguiu dirigir um carro robótico como parte de uma nova pesquisa Universidade Ben-Gurion do Negev, Israel. O objetivo do estudo e experimento relacionado foi avaliar se as capacidades de navegação inatas dos animais são globais ou restritas aos seus ambientes locais.

Para realizar o experimento desenvolvido pelos pesquisadores Um conjunto de rodas sob o aquário dourado Com um sistema de câmera para registrar e traduzir os movimentos dos peixes em comandos de movimento ‘para frente’, ‘para trás’ ou lateral direcionados às rodas. Ao fazer isso, eles descobriram que as capacidades de navegação do peixe dourado vão além de seu ambiente aquático. Suas descobertas foram publicadas na revista Behavioral Brain Research.

Pesquisadores testados Se o peixe já tem como alvo o meio designado Em direção a um alvo específico fora do tanque, colocando um alvo claramente visível na parede em frente ao tanque. Após alguns dias de treinamento, os peixes avançaram em direção ao gol. Além disso, ele não se deixou enganar pelos objetivos errados que os pesquisadores estabeleceram. Shahar Jevon, da equipe de pesquisa, disse: “O estudo indica que a habilidade de navegação é universal e não específica do ambiente. Em segundo lugar, mostra que os peixes dourados têm a capacidade cognitiva de aprender uma tarefa complexa em um ambiente muito diferente daquele em que evoluiu. Como qualquer pessoa que já tentou aprender a andar de bicicleta ou a dirigir um carro, é um desafio no início. “

O estudo foi conduzido por Jevon, Matan Samina, do Departamento de Engenharia Biomédica da Faculdade de Ciências da Engenharia, o Professor Ohad Ben Shahar do Departamento de Ciência da Computação e Chefe da Faculdade de Ciências do Cérebro e Cognição, e o Prof. Ronen Segev dos Departamentos de Ciências da Vida e Engenharia Biomédica. A pesquisa foi apoiada pela Fundação Científica de Israel – Programa I (concessão número 555/19), Fundação de Ciência de Israel (concessão número 211/15), concessão da Human Frontiers Science Foundation RGP0016 / 2019, Lynn e William Frankel Center for Computer Science e Helmsley Charitable Trust através do Agricultural and Biological Iniciativa de robótica e cognitiva afiliada à Universidade Ben-Gurion do Negev.