Chega de ansiedade e estresse praticando este exercício saudável todos os dias, vamos ajudar a mente e o corpo

Hoje em dia, dietas balanceadas e atividades esportivas não são mais suficientes para nos deixarmos satisfeitos. A ideia de bem-estar 360 graus tem se espalhado cada vez mais com atividades que envolvem nosso corpo e nossa alma. Então chega de preocupação e estresse, fazendo essa academia todos os dias vamos ajudar a mente e o corpo.

Meditação e exercícios

Subjacente a essas novas atividades está a consciência de que a mente precisa ser treinada e mantida em forma como o corpo. A mente, por exemplo, precisa ser ensaiada Gerenciamento de estresse diário. Algumas práticas recentes nos ajudam a treinar ambos e integrá-los perfeitamente. Portanto, não apenas uma atividade para o corpo e outra para a mente, mas ambas em uma divertida mistura de tudo. Por meio da ginástica postural reconfigurada com os ensinamentos orientais, principalmente a ioga, essas novas técnicas são capazes de liberar as tensões do nosso corpo. Eles agem simultaneamente no controle da mente e nos pensamentos estressantes que nos sobrecarregam.

O método American Bowspring atua exatamente nesses aspectos. Foca especificamente na coluna, restaurando sua curvatura natural com exercícios específicos. Graças ao modelo de postura proposto, vamos aliviar dores de cabeça e outras dores crônicas. Finalmente, vamos liberar nossa respiração por meio desta técnica holística de ioga e nos sentir mais relaxados e de bom humor.

Uma das práticas mais populares na Itália é o método DeRose. Dividido em três seções distintas, esta atividade começa com a reabilitação respiratória. Em seguida, exercícios isométricos para contrações musculares são realizados de forma estática. A terceira parte consiste em meditação e concentração. Essa prática vem do Brasil e também possui vários escritórios em nosso país.

Jutaijutsu: Uma prática japonesa e antiga, agora também muito popular no Ocidente. É um tipo de arte marcial que restaura o nosso bem-estar físico e mental. É o estudo cuidadoso do adversário, que nos permitirá alcançar o nosso bem-estar porque nos dá autoconfiança. Embora seja uma prática, na verdade jutaijutsu Permite que você encontre a companhia certa de amigos. É adequado para adultos e até crianças. Descobrir e praticar essas novas técnicas de fitness traz à mente um ditado famoso: mens sana in corpore sano. Os latinos disseram isso há vários séculos, eles não se afastaram muito da verdade, mas isso é outra história.