Fábricas de papel: milhares de publicações científicas falsas, principalmente da China e da Rússia, revistas de inundação

O 2020O ano da pandemia Covid-19, foi um Ano recorde para publicações acadêmicas Que atingiu um número recorde de quase quatro milhões. Entre aqueles Dedicado à Covid-19, de acordo com algumas estimativas, havia mais de duzentos mil. Apesar da epidemia, que reduziu significativamente as atividades de pesquisa em laboratórios, as publicações científicas aumentaram em relação a 2019, possivelmente porque os pesquisadores têm mais tempo para se dedicar à redação dos artigos.

uma Esta quantidade de artigos Torna praticamente impossível acompanhar a literatura científica e estabelece a série qSustentabilidade e questões de oportunidade.

O sistema profissional acadêmico incentiva as publicações, mesmo quando irrelevantes ou repetitivas E o caminho de pesquisa é muito curto, papel de laboratório. Esta Uma enorme quantidade de ciência do papel Move-se utilmente Os trabalhos estão relacionados a periódicos acadêmicos cujo número continua crescendo Para atender à demanda cada vez maior de todo o mundo. Países que eram periféricos para a pesquisa científica, incluindo China, Índia e Irã, estavam rapidamente se tornando jogadores importantes, produzindo milhões de artigos por conta própria. que tem O sistema tradicional de revisão por pares foi prejudicado. A avaliação precisa de cada artigo tornou-se muito difícil e aberta Várias falhas no sistema.

Um dos fenômenos mais perturbadores é As chamadas “fábricas de papel”, ou fábricas de papel, as verdadeiras fábricas da ciência do papel foram totalmente inventadas e baseadas em dados falsificados.

Fábricas de papel Somos especializados na venda de artigos científicos para pesquisadores sistema chave na mãoCom publicação garantida em revistas científicas de renome. eu Organizações especializadas na produção sistemática de pesquisas fraudulentas.

Ela tem “fábricas de papel” rapidamente Tudo começou na China, mas também na Rússia e no Irã Algumas dessas empresas estarão no mercado. O Ministério da Ciência e Tecnologia da China interveio repetidamente para combater esse fenômeno que, no entanto, não é fácil de enfrentar. Parece usar fábricas de papel É especialmente prevalente em pesquisadores de clínica médica em hospitais chineses. Na verdade, para o médico chinês se tornar uma profissão, ele deve necessariamente publicar artigos científicos, mas não dispõe de tempo material devido ao seu compromisso com a atividade hospitalar. Nesse caso, o recurso às fábricas de papel é uma solução possível. Você paga e a redação é escrita e preenchida com habilidade suficiente para passar no processo de avaliação de pares.

Este fenômeno Prejudica gravemente a reputação da pesquisa produzida na China, Que também pode contar com pesquisadores internacionais muito rigorosos. bem ali Clique nos empregos No entanto, às vezes é tão poderoso que as questões éticas são colocadas em segundo plano.

O fenômeno da fábrica de papel é grande o suficiente para causar grande confusão na comunidade científica internacional e nas editoras. Algumas revistas revelaram isso Até 5% dos itens fornecidos podem ser provenientes de fábricas de papel. O fenômeno como um todo é difícil de estimar, pois definir pesquisas com base em dados inovadores não é fácil. Os artigos envolvidos podem ser de várias dezenas de milhares. As editoras correram para a capa criando casas reais A equipe de investigadores A caça aos fabricantes de papel científico. Sistemas estão sendo desenvolvidos Software que pode identificar fotos duplicadas ou falsas Mas é uma batalha muito complicada.

As fábricas de papel podem usar sistemas de IA para gerar dados falsos com grande precisão que é difícil distinguir dos dados reais. As fábricas de papel também usam tecnologias duplicadas Crie produtos falsos A conta De pesquisadores reais ou fictícios que são usados ​​para controlar o processo de revisão. O resultado da investigação levou à descoberta de centenas de artigos suspeitos retirados pelos autores, mas estabelecer uma relação direta com as fábricas de papel não é fácil e as consequências são limitadas na maioria dos casos.

Não é apenas um problema ético, falsificar os dados de algumas pesquisas pode ter consequências muito terríveis. A inovação nos resultados de um estudo clínico sobre câncer pode influenciar na escolha do tratamento mais adequado.

Reflete uma explosão de literatura científica Excessivo problema de pesquisa de baixa qualidade. O objetivo do trabalho do pesquisador deve ser o avanço do conhecimento, no caso das ciências básicas, ou o desenvolvimento de tecnologias, no caso das ciências aplicadas. Devemos revisar em profundidade e criticamente o sistema de pesquisa e seu papel na sociedade e no desenvolvimentoPorque, como esta crise global mostrou, realmente precisamos da ciência, mas Cada cidadão deve ser capaz de verificar como os investimentos foram utilizados na pesquisa e quais foram os resultados.

* Professor Emérito de Ciência e Tecnologia de Materiais na Universidade Sassari. C.Adido Científico da Embaixada da Itália em Pequim