Meghan Markle, aqui está seu esporte favorito que todo mundo realmente ama: você também pode fazer

Meghan Markle é um verdadeiro ícone mesmo quando se trata de esportes. Aqui está o que você gosta de fazer: ao alcance de todos!

A parceira de Harry sempre encontra uma maneira de fazer as pessoas falarem sobre si mesma: escândalos no tribunal, entrega de privilégios importantes, declarações de veneno e muito mais. Hoje, por exemplo, depois de falarmos sobre sua dieta flexível, que é baseada principalmente em plantas, escolhemos comentar sobre seu esporte favorito, que é realmente um dos mais amados na Itália e no mundo: esta é a disciplina que estamos falando cerca de .

Meghan Markle é uma das mulheres britânicas mais influentes do momento. Desde a morte da rainha Elizabeth, ela e Kate Middleton disputam o título de dama mais negociada. Claro, há Camilla também, mas do topo de sua classificação como Rainha Consorte, ela está atualmente em um nível mais alto para competir com a esposa dos meus filhos. Mesmo em termos de forma física, os amigos de Harry e William jogam bem suas cartas, e ambos são quase perfeitos. Se Catherine – esse é o nome dela no cartório – falamos de formação diversificada, no caso de Megan, apenas uma disciplina preferida. Vamos descobrir qual.

Meghan Markle: “É isso que eu faço pela minha saúde, meu humor e minha aparência física”

O treino é necessário não só para mostrar um físico esculpido mas também e sobretudo para se manter saudável, podendo subir escadas, andar sem falta de ar ou, simplesmente, desabafar depois de um dia stressante. O mesmo acontece com Megan, que disse que adora experimentar seus treinos. Ela não se importa de correr com amigos ou seus cachorros, por exemplo.

Até o yoga e a meditação são considerados pela família real inglesa como excelentes aliados para um corpo saudável, mas a disciplina “favorita” é sem dúvida o Pilates. Em entrevista recente, ela mesma afirmou que nada poderia ser melhor do que esse tipo de esporte para a saúde física.

Na verdade, os benefícios do Pilates são incontáveis: ele realmente deixa você ciente de todos os músculos do seu corpo – especialmente os músculos abdominais que muitas vezes esquecemos, melhora a mobilidade da coluna e da pelve e previne muitas dores nas costas melhorando a postura. Em suma, é um esporte que também te deixa mais bonita não tanto por trabalhar os músculos, mas porque abre o chamado “plexo solar” para o mundo.

